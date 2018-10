En politietterforsker er fjernet fra Weinstein-etterforskningen etter at han skal ha rådet en av de fornærmede i saken om å slette informasjon fra mobilen sin.

Politimannen ble fjernet fra etterforskningen av overgrepsanklagene mot filmprodusenten Harvey Weinstein i starten av oktober, bekrefter New York-politiet i et brev sendt til produsentens advokat, melder AP.

Ville bistå politiet

Den fornærmede kvinnen har anmeldt Weinstein for å ha voldtatt henne på et hotellrom på Manhattan i 2013. Da politiet startet etterforskning av saken, ble hun bedt om å levere inn mobilen sin som hun skal ha brukt for å komme i kontakt med Weinstein.

Kvinnen ønsket å bistå politiet, men var bekymret for det private innholdet på telefonen, ifølge politiet. Hun spurte derfor politietterforskeren hva hun burde gjøre. Han skal ha rådet henne til å slette alt hun ikke ville at noen andre skulle se, opplyser politiet på Manhattan som etterforsker Weinstein-saken.

80 kvinner

Ifølge politiadvokat Joan Illuzzi-Orbon i saken slettet ikke kvinnen informasjonen hun hadde på telefonen. I stedet spurte hun en advokat om hjelp, og hun leverte telefonen til etterforskerne uten at noe ble slettet.

Den tidligere så mektige Hollywood-mogulen har hele tiden nektet for å ha gjort noe galt, selv om over 80 kvinner har beskyldt ham for seksuell trakassering og overgrep i kjølvannet av metoo-kampanjen.

I oktober ble det kjent at en av de i alt seks siktelsene mot Weinstein er frafalt etter at det ble sådd tvil om kvinnens forklaring.