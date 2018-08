Russland forbereder søk etter en atomdrevet rakett som er forsvunnet til havs, ifølge kilder med tilgang til en amerikansk etterretningsrapport. Statens strålevern prøver nå å finne ut hva som har skjedd.

– Vi har kjent til dette i noen timer og gjør vårt aller beste for å samle inn mest mulig informasjon om det, sier seksjonsleder for beredskap i Statens Strålevern, Astrid Liland.

Hun sier at de fikk kjennskap til saken gjennom amerikanske medier og at de grytidlig i morges har prøvd å finne ut om opplysningene stemmer. Strålevernet har ikke fått noe varsel fra russiske myndigheter om en slik hendelse.

Er det fare for forurensning?

– Vi har ikke målt noe på norske målestasjoner. Så vi har ikke noe grunnlag for å si at det er strålingseksponering. Vi kan ikke utelukke at et kommer forurensning dersom en atomrakett faktisk har sunket i Barentshavet. Men det er ikke fare for helsen til den norske befolkning, sier Liland.

– Har dere fått bekreftelse på at det faktisk har skjedd?

– Nei. Men vi jobber opp mot våre russiske samarbeidspartnere for å finne ut.

Den russiske presidenten Vladimir Putin skrøt tidligere i år av den nye atomdrevne raketten med ubegrenset rekkevidde. Rakettypen skal imidlertid ha krasjet alle gangene den ble testet – fire ganger i tidsrommet november til februar, ifølge anonyme kilder som kanalen CNBC har snakket med. Opplysningene stammer fra amerikansk etterretning.

Kan lekke

Det er en rakett som ble testet i november, som ifølge kildene er på avveie i Barentshavet nord for Norge og Russland. Tre fartøyer skal være på vei for å prøve å finne den, ett av dem utstyrt for å håndtere radioaktivt materiale.

Den amerikanske etterretningsrapporten nevner ikke potensielle helse- eller miljørisikofaktorer knyttet til mulig lekkasje fra våpenet om det skulle være ødelagt. Det er likevel betydelig bekymring for at det kan være snakk om lekkasje.

– Det sier seg selv at hvis du fyrer av et missil drevet av kjernefysisk motor eller energikilde, så vil det kjernefysiske materialet ende opp samme sted som det missilet, sier Hans Kristensen, som er tilknyttet Federation of American Scientists, der han leder Nuclear Information Project.

– Hvis raketten er mistet til havs og blir funnet hel, så er det kanskje en hypotetisk mulighet for å gjøre det uten forurensing, men jeg vil ha mine tvil der, sier Kristensen.

Disturbing news; Russia is apparently looking for a lost nuclear powered missile in the Barents Sea @Bellona_no https://t.co/fty6OFRiuk — Nils Bøhmer (@atomnils) August 21, 2018

Daglig leder Nils Bøhmer i Bellona skriver på Twitter at han er bekymret over nyheten, som kom fra amerikanske CNBC i går kveld. Bøhmer er atomfysiker og jobber tett med spørsmål knyttet til blant annet atomulykker og Russland.

Kan ikke bekrefte eller avkrefte

Stemmer det at en russisk atomdrevet rakett har havnet i Barentshavet?

- Forsvaret kan, av naturlige årsaker ikke gå i detalj om russisk aktivitet, sier pressetalsmann Brynjar Stordal i Forsvarets Operative Hovedkvarter i Bodø.

- Men vi har ingen indikasjon på at det har skjedd noen forurensning som truer den norske befolkning. Da ville vi varslet den norske befolkningen umiddelbart, sier Stordal til Aftenposten.

Selv om han ikke vil gå inn på om de har opplysninger om en slik atomrakett, sier han at det ikke har vært tema på de ukentlige Skype-samtalene Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) har med den russiske Nordflåten.

- I den dialogen vi har med Nordflåten, har ikke dette vært nevnt. Vi har ikke fått informasjon om at de eventuelt trenger hjelp til å håndtere et slikt problem. Vi har et kontinuerlig samarbeid med Russland om grensevakt, kystvakt, fiskeri og håndtering av hendelser til sjøs, så linjene er åpne slik at vi kan varsle hverandre, sier Stordal.

Ikke ubegrenset

I en tale til den russiske nasjonalforsamlingen 1. mars varslet Putin at Russland er i ferd med å utvikle flere nye kjernefysiske våpen som ikke skal kunne stanses av andre lands rakettskjold. Blant våpnene var en undervannsdrone som kan utstyres med atomvåpen for å ramme både hangarskip og marinebaser og ha ubegrenset rekkevidde.

I etterretningsrapporten framkommer det at USA har fått med seg testing av fire atomdrevne missiler. Den ene krasjet etter bare fire sekunder. Den som holdt lengst, klarte seg i to minutter. Russland benekter de mislykkede testene. Det er ikke kjent om det er flere raketter som er savnet etter testingen.

Våpenet skal ha vært under utvikling siden begynnelsen av 2000-tallet og antas å bruke en bensindrevet motor for å ta av, før det går over til den atomdrevne motoren, ifølge kildene til CNBC.