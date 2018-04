Tatiana Vásquez er én av flere millioner venezuelanske flyktninger som preget denne helgens toppmøte for presidenter på det amerikanske kontinentet.

Den dagen Tatiana Vásquez tok den tunge beslutningen om å forlate Venezuela med sønnen, står fortsatt som en av de mest smertefulle i livet hennes.

Med bakgrunn fra landets øvre middelklasse hadde hun inntil for få år siden aldri tenkt at nettopp hun skulle bli et trist nummer i en absurd statistikk. Hun som hadde en nær familie, sitt eget firma og et flott hjem.

Ufrivillig eksil

Den trygge tilværelsen er erstattet av et liv i ufrivillig eksil i Chile, og 43-årige Tatiana er bare én av flere millioner venezuelanere som av nød og desperasjon har forlatt landet med verdens største oljereserver.

Minst halvparten av dem har reist i løpet av de siste to årene, og skapt Latin-Amerikas største humanitære krise på mange år.

Så omfattende er krisen at den toppet dagsordenen på helgens toppmøte for presidentene på det amerikanske kontinent, som i usedvanlig harde vendinger fordømte Venezuelas sosialistiske regjering for å svikte sin egen befolkning:

– I Venezuela hersker kaos. Ni av ti venezuelanere lever nå i fattigdom og vi ser den største utvandringen i vår tid. Venezuela er en feilslått stat, sa USAs visepresident Mike Pence under toppmøtet

Spiser mat fra søppelspann

Det er Venezuelas dype økonomiske krise, mangelen på mat, medisin og grunnleggende nødvendigheter som for alvor har satt fart på den massive utvandringen.

Også den epidemiske volden og kriminaliteten har fått hundretusenvis av fortvilte borgere til å konkludere med at det ikke finnes noen fremtid i hjemlandet.

– Når du ser folk rote i søppelspannene ved daggry for å finne noe å spise. Når du ser en venn som har mistet ti kilo og er eldet av stress. Når du ser en annen venn som er blitt torturert med elektriske ledninger i fengsel. Da legger fortvilelsen seg som en dyne over sinnet ditt, sier hun.

Ingenting å leve av

Tatiana fortsatte lenge å utsette beslutningen om å forlate landet, selv om både venner og søsken reiste, og firmaet hun møysommelig hadde bygget opp som landskapsarkitekt fikk stadig mindre å gjøre.

Moren hennes måtte vri om nøkkelen til sin bedrift, som arrangerte kongresser, og til slutt var det nesten ingenting å leve av.

I tillegg kom truslene.

Familien bodde i en av de finere bydelene i Maracay, hvor flertallet er i opposisjon til regjeringen.

Flere ganger i uken rykket paramilitære regjeringsstyrker inn og terroriserte innbyggerne.

Bodde i krigssone

De såkalte motorizados ankom på motorsykler og kastet tåregass inn gjennom vinduene eller truet folk med våpen.

Ofte var området uten lys eller vann som straff. Innbrudd ble hyppigere, voldelige overfall likeså.

Bydelen i fredelige Maracay ble en krigssone og ingen turte å gå ut etter mørkets frembrudd.

– Til slutt traff beslutningen nærmest seg selv, for jeg følte at jeg var i ferd med å bli alvorlig syk, både fysisk og psykisk, sier hun.

Narkotika i brusen

Den aller siste dytten kom da en ukjent person puttet narkotika i brusen til sønnen Adrian, og han havnet i en flere måneder lang psykose, som fikk ham til å ligge i fosterstilling og nekte å forlate rommet sitt.

Tatiana solgte resolutt alt hun hadde, unntatt huset, hvor hennes mor og stefar blir boende.

Likevel var det ikke penger nok til en billett til Chile, som var valgt som destinasjon fordi Tatianas eksmann er chilener. Familien hans hjalp henne, og nå bor Tatiana og Adrian i Chile, hvor de begge har funnet seg jobb på en restaurant i provinsen.

Strømmer på

Bare til stabile Chile ankommer 800 venezuelanere hver dag. Det samme gjelder Argentina og Peru. Venezuelas naboland Colombia mottar daglig flere tusen.

Venezuelanerne sprer seg utover hele regionen, oftest på turistvisum, og i motsetning til syrere og nordafrikanere, som søker mot Europa, opplever venezuelanerne at grensene fortsatt er relativt åpne for dem.

Mange land, herunder Chile, har dessuten skapt en særstatus for venezuelanere på grunn av den fortvilte situasjonen i landet. Det har til gjengjeld fått den andre store flyktninggruppen, haitianerne, til å protestere over forskjellsbehandlingen.

I kø fra morgen til kveld

– Alt er bedre her i Chile enn hjemme, hvor man må stå i kø fra morgen til kveld foran butikkene, men aldri vet hva man kommer hjem med. Kanskje en pose ris, som rekker til to dager. Kanskje litt mel. Eller ingenting. Alle er så nervøse og redde for morgendagen.

Tatiana og 25-årige Adrian har funnet ro i Chile. Likevel er hun fylt med vrede over å være tvunget vekk fra sitt eget land.

Hun måtte til og med bestikke en politimann i passkontrollen for å få lov til å reise, og det siste hun så i lufthavnen var en plakat med ordlyden «Her snakker man ikke vondt om Chávez».

Stanset produksjonen

Det var den nå avdøde ekspresident Hugo Chávez som i 1999 gjennomførte sin sosialistiske revolusjon.

Med de daværende høye oljeprisene og følgelig enorme inntektene, skapte Chávez mange programmer til gagn for landets fattige, men nasjonaliserte samtidig økonomien i en grad som satte en stopper for stort sett all produksjon.

Venezuela er helt avhengig av import, men mangler dollar å handle for fordi oljeprisen nå er lav. Korrupsjon og dårlig ledelse har sendt landet enda lengre utenfor kanten.

– Ikke noe liv i Venezuela

Det ligger ikke i kortene at Tatiana og Adrian vender hjem på mange år, for selv om regimet faller vil det ta en generasjon å normalisere Venezuela, mener Tatiana. – Det eneste jeg tenker på er hvordan jeg skal få spart sammen nok til å få min mor og søster ut av Venezuela før de mister forstanden.

– Det finnes ikke lenger noe liv i Venezuela.

