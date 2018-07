Enken etter fredsprisvinner Liu Xiaobo, Liu Xia, landet tirsdag i Berlin etter åtte års husarrest i Kina. Nobelkomiteen ønsker henne velkommen til Norge.

Tirsdag ble det kjent at kunstneren Liu (57), har forlatt Kina etter åtte år i husarrest. Hun satt i husarrest på tross av at hun ikke er tiltalt for noen forbrytelse. Ektemannen hennes, Liu Xiaobo, som fikk fredsprisen i 2010, ble fengslet av kinesiske myndigheter i 2009. Han forble i fangenskap til han døde av kreft i juli i fjor.

Nyheten om Lius løslatelse ble mottatt med glede av Nobelkomiteen.

– Dette er noe vi har sett frem til lenge. Hun har blitt utsatt for store prøvelser og unødig lidelse til tross for at hun ikke har begått noen forbrytelse, sier leder Berit Reiss-Andersen i Nobelkomiteen til NTB.

Berit Roald, Scanpix

Ankom Berlin

Tysklands ambassade tilbød i april å hjelpe Liu med å reise til Tyskland. Reisen skjedde ikke den gang, men mandag møtte Kinas statsminister Li Keqiang sin tyske motpart Angela Merkel i Berlin.

Ett døgn senere ble en smilende Liu avbildet under en mellomlanding i Helsingfors. Senere tirsdag ettermiddag ankom hun Berlin.

Der ventet den Berlin-baserte kinesiske dissidenten Liao Yiwu og den tyske nobelprisvinneren i litteratur Herta Müller sammen med et titall andre for å motta Liu på flyplassen. Men Liu ble umiddelbart ført inn i en svart bil, og hun kom ikke med noen uttalelser, melder nyhetsbyråene AFP og DPA.

Norske myndigheter er tilbakeholdne med å kommentere saken.

– Verken kinesiske eller tyske myndigheter har kommentert medieoppslagene om at Liu Xia har forlatt Kina og ankommet Tyskland, sier Utenriksdepartementets pressetalsperson Frode Overland Andersen til NTB.

– Hvis medieoppslagene medfører riktighet er dette positivt, legger han til.

Jussi Nukari, AP / Scanpix

– Frigjort som følge av internasjonalt press

Reiss-Andersen mener løslatelsen av Liu er et resultat av langvarig internasjonalt press på kinesiske myndigheter, og trekker spesielt frem den tyske statsministerens innsats.

– Merkel fortjener stor honnør for at dette har skjedd. Hun har lagt seg på en konsekvent linje og hatt samtaler med Kina på et meget høyt nivå.

Utenriksdepartementet i Beijing bekreftet tirsdag at Liu skulle til Tyskland «for å få medisinsk behandling etter egen vilje». Det siste året er det blitt kjent at Liu under husarresten har gått på antidepressiver, opplevd hjerteproblemer og hatt besvimelsesanfall.

– Kina har mottatt en betydelig kritikk for behandlingen av Liu Xiaobo, spesielt det som ble oppfattet som en sen reaksjon da han ble syk, og et påfølgende dårlig medisinsk tilbud. Jeg tror en stor del av grunnen til at Liu nå løslates kommer av langvarig press, og at ektemannens død og ikke lenger utgjør det samme problemet, sier direktør Henrik Urdal i fredsforskningsinstituttet PRIO til NTB.

Nobelkomiteen: – Liu er velkommen i Norge

Liu Xiaobo fikk aldri selv gleden av å motta fredsprisen. Nå håper Reiss-Andersen at konen vil besøke Oslo og ta imot prisen på hans vegne.

– Vi inviterte henne allerede i fjor, og den invitasjonen står ved lag. Hun er velkommen hit, og vi har gjort den vurderingen at hun uten tvil er ektefellens eneste nærstående og arving, sier Reiss-Andersen. Hun sier det er fullstendig opp til Liu å avgjøre når og på hvilken måte det skal skje.

Norges forhold til Kina frøs til etter at Liu Xiaobo ble tildelt fredsprisen i 2010. Forbindelsene ble normalisert igjen etter at de to landene ble enige om en politisk erklæring, hvor Norge forpliktet seg å respektere Kinas kjerneinteresser.

– Det er naturlig at Nobelkomiteen inviterer Liu til Norge, alt annet ville vært underlig. Det kan derimot tenkes at den norske regjeringen også nå vil trå forsiktig. Kinesiske myndigheter kan oppfatte det som problematisk om representanter for regjeringen er til stede. Jeg vil også tro at løslatelsen er en kalkulert risiko fra Beijing sin side, sier Urdal og påpeker at det trolig ikke blir en reaksjon lik den i 2010.