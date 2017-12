Tysk politi fryktet at opptil 50 mennesker ble skadd i en togkollisjon nordvest for Düsseldorf, men ifølge brannvesenet er det bare en håndfull skadde.

Kollisjonen mellom et passasjertog og et godstog skjedde tirsdag kveld i Meerbusch i delstaten Nordrhein-Westfalen.

En talsperson for brannvesenet i Meerbusch sier til nyhetsbyrået DPA at bare «rundt fem» mennesker er skadd, ingen av dem alvorlig. Talspersonen sier det var rundt 150 passasjerer om bord i det ene toget.

Politiet uttalte både til avisen Bild og nyhetsbyråene DPA og AFP at opptil 50 mennesker kan ha blitt skadd. Redningsarbeidet går tregt fordi kjøreledningen er revet ned og henger på et farlig vis, heter det fra politiet.

– For øyeblikket kan vi ikke si nøyaktig hvor mange som er skadd. Redningsmannskaper er på vei, sa polititalsmann Marcus Mayer til Bild.

Den tyske togoperatøren Deutsche Bahn opplyser at det var et regionalt ekspresstog som kolliderte inn i et stillestående godstog. En talsperson for operatøren sier det er uklart hvorfor godstoget ikke beveget seg. Ulykken skjedde i 19.30-tiden tirsdag.