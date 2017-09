Mikroskopisk liv kan ha eksistert på jorden for 3,95 milliarder år siden, da planeten vår ble bombardert av kometer og knapt hadde oksygen, ifølge forskere.

En forskergruppe har presentert det de mener er det eldste kjente fossilbeviset på liv på jorden. Teamet har sett på et funn av grafitt, en form for karbon, i Labrador i Canada.

Grafitten skal ha blitt dannet av levende organismer, og dateres 3,95 milliarder år tilbake i tid. Studien er publisert i det naturvitenskapelige tidsskriftet Nature.

– Dette er det eldste beviset på liv, sier Tsuyoshi Komiya fra Universitetet i Tokyo, som leder forskergruppen.

I så fall var det mikroskopisk liv på jorden på en tid da planeten vår var ubeboelig og knapt hadde oksygen.

Likevel er ikke alle forskere like overbeviste. Geologen Martin Whitehouse har publisert studier der han kritiserer teorien om at liv eksisterte på kloden for så mange milliarder år siden.

– Dette studiet baserer seg på geokronologi, uten at det har fått geokronologien riktig, sier Whitehouse til Nature.

Flere forskere mener grafitten funnet av Komiya er yngre enn 3,95 milliarder år.