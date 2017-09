Landbruket på Puerto Rico ligger med brukket rygg etter å ha blitt feid over av orkanen Maria. Øyens bønder lurer på om de noensinne kommer seg på fote.

Puerto Rico har lenge slitt med voksende gjeld og økonomisk nedgang. Landbrukssektoren har vært blant få lyspunkter og har kunnet vise til økonomisk vekst. Så kom Maria.

Foto: AP / NTB scanpix

– Mange kommer aldri til å kunne få gjenopptatt arbeidet. Og de som får anledning, vil aldri få tilbake alt slik det en gang var, sier 40 år gamle Noel Lopez, som er driftsleder for ti melkegårder sammen med sin far og bror.

Før orkanen Maria ødela livsgrunnlaget deres, hadde de 12.000 melkekyr som produserte 85.000 liter melk per dag. Orkanen ødela 90 prosent av driftsbygningene. 700 kyr er savnet eller døde, hver av dem med en verdi på 2500 dollar.

Foto: AP / NTB scanpix

Rasert kaffeproduksjon

Landbruksøkonomiprofessor Jayson Harper ved Penn State University har tilbrakt tre måneder på Puerto Rico. Han sier orkanen har ødelagt avlinger av høy verdi, og at det vil ta flere år å erstatte enkelte av dem. Eksempelvis må kaffebusker som er blitt ødelagt av vind bruke flere år på å vokse seg sterke nok til å bære frukter igjen.

Kaffeindustrien er hardest rammet. Orkanen slo til like før årets avling skulle høstes inn, påpeker Eva Legner, som driver kaffeplantasjen Hacienda Pomarrosa i byen Ponce sørvest på øyen sammen med ektemannen Kurt.

– Vi har mistet hele sesongens avling, sier hun.

Foto: AP / NTB scanpix

Gir ikke opp

Like ille har det gått for 43 år gamle Hector Alejandro Santiago, som i 21 år har dyrket og solgt orkideer, julestjerner og andre prydplanter til store kjeder som Costco, Walmart og Home Depot. På bare noen timer ødela Maria alt. Drivhus og bygninger lå knust og trær var veltet.

– Jeg må starte på nytt igjen, sier han, med besluttsomhet i stemmen. Tapene er estimert til 1,5 millioner dollar, men han gir ikke opp. Selv måtte Santiago vente i fem dager før han klarte å ta seg frem til gården etter orkanens herjinger. Da han kom frem, var arbeiderne i full gang, noe de hadde vært fra første dag etter orkanen.

– Jeg brøt sammen og begynte å gråte da jeg så at de arbeidet og sto på som om ingenting hadde hendt. De ga meg styrke til å ikke gi opp, og til å gjøre det som trengs for å fortsette, sier han.

Foto: AP / NTB scanpix

Omfattende opprydning

Opprydningsarbeidet på Puerto Rico er i gang, men oppgaven er enorm. Situasjonen er forverret av at det er mangel på både mat og vann. Elektrisitetsforsyningen er fortsatt borte, og veier og broer er ødelagt.

Amerikanske myndigheter mener hjelpearbeidet går fremover, en påstand som lokalbefolkningen bestrider. Man må se langt etter hjelp, og den lille hjelpen som finnes er dårlig organisert, påpeker de.

Puerto Rico er et amerikansk territorium. Øyen har 3,4 millioner innbyggere. President Donald Trump har nå midlertidig opphevet en lov som har lagt begrensninger på at utenlandske skip kan levere varer til øyen. Trumps tiltak varer i ti dager og har som mål å gjøre det enklere å få frem nødvendige forsyninger til Puerto Rico. Samtidig har Representantenes hus bevilget en økning på 6,7 milliarder dollar til nødhjelpsarbeid, et beløp som skal være klart til bruk mot slutten av uken.