To menn skutt og drept i Stockholm

To menn i 20-årene er døde etter å ha blitt skutt i Stockholm mandag kveld, opplyser svensk politi.

NTB

Politiet fikk melding klokken 22.19 mandag kveld om at det var hørt skudd i Tensta nordvest i Stockholm. På stedet fant politiet to unge menn ved en bolig. De ble sendt til sykehus. Senere på natten opplyste politiet at livene ikke sto til å reddes.

– Vi har gjort funn på åstedet, sa politiets vakthavende Sylvia Oldin ved 4-tiden natt til tirsdag.

På det tidspunktet var ennå ingen pågrepet i saken.

Natt til søndag døde en mann på et sykehus i Helsingborg etter å ha blitt skutt, mens det mandag kveld ble skutt mot flere personer i Göteborg. Saken i Göteborg etterforskes som drapsforsøk, men ingen ble såret.