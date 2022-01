Professor frykter USA kan bli et diktatur

Demokratiet i USA kan kollapse, advarer statsviteren Thomas Homer-Dixon. Han hevder det er risiko for at USA blir et høyreorientert diktatur innen 2030.

Kronikken til Thomas Homer-Dixon ble publisert en uke før ettårsdagen for stormingen av Kongressen i USA. Illustrasjonsbilde av kongressbygningen i Washington: J. Scott Applewhite / AP / NTB

NTB

Den canadiske professoren tegnet et foruroligende bilde i en kronikk i avisa Globe and Mail nyttårsaften.

Han viser både til utviklingstrekk i USA gjennom flere tiår og til Donald Trumps tid som president. Trumps påstand om at han egentlig vant presidentvalget i 2020, er «potent antidemokratisk gift», ifølge Homer-Dixon.

«Trumpismen» forherliger vold og ligner stadig mer på fascisme, mener professoren. Han sammenligner utviklingen i dagens USA med Tyskland før Adolf Hitler kom til makten.

Homer-Dixon uttrykker stor bekymring for hva som vil skje videre hvis Trump blir gjenvalgt i 2024. Ett mulig scenario er en svekkelse av demokratiet som bereder grunnen for en senere, autoritær leder.

– Innen 2030, om ikke før, kan landet bli styrt som et høyreorientert diktatur, står det i kronikken.

Her beskrives også andre scenarioer – som at høyrepopulistiske krefter i USA etter hvert fragmenteres og får mindre makt.

Homer-Dixon er direktør ved et forskningssenter ved Royal Roads University i British Columbia. I kronikken ber han Canadas regjering nedsette en tverrpolitisk komité som kontinuerlig kan overvåke utviklingen i USA.