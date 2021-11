Stoltenberg advarer Putin mot å angripe Ukraina: – Det vil koste

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg gjør det klart at maktbruk mot Ukraina fra Russlands side vil få konsekvenser.

Den spente situasjonen ved Ukrainas grenser ventes å bli et hovedtema når utenriksministrene i Nato samles i Riga neste uke.

Nå ber Stoltenberg russerne om å redusere spenningen i området.

– Hvis Russland bruker makt mot Ukraina, så vil det ha kostnader. Det vil få konsekvenser. Derfor fortsetter vi å be Russland om å deeskalere, sa han på en pressekonferanse fredag.

Den russiske styrkeoppbyggingen i grenseområdene er ifølge Nato-sjefen uvanlig stor og inkluderer stridsvogner, artilleri, armerte enheter, elektroniske krigføringssystemer og kampstyrker.

Ikke militært svar

Det gir grunn til dyp bekymring, selv om det er umulig å si noe sikkert om hva Russlands intensjoner er, advarte Stoltenberg, som viste til at Russland har brukt militærmakt mot Ukraina før.

Noe militært svar fra Nato er likevel svært usannsynlig. Etter det NTB forstår, er det først og fremst en mulighet for økonomiske sanksjoner som ligger i kortene når Stoltenberg snakker om kostnader og konsekvenser.

– Ukraina er en Nato-partner, men ikke et Nato-medlem. Så vår klausul om kollektivt forsvar, artikkel 5, gjelder ikke for Ukraina, påpekte Stoltenberg under fredagens pressekonferanse.

Etterretningssjefen slår alarm

Også etterretningssjef Nils Andreas Stensønes slår alarm om russisk styrkeoppbygging ved grensen til Ukraina.

– Det er cirka 100.000 soldater støttet med avanserte og tunge våpen, luftvern og en del kystforsvarskapasiteter som ligger rundt Ukraina, sier Stensønes til TV 2.

– Det er så alvorlig at det kan, og jeg understreker kan, lede til en krig i Ukraina av et relativt solid omfang. Det trenger ikke å gjøre det, det er avhengig av hvilke vurderinger Russland gjør etter hvert som tiden går, sier han.

Hevder å ha avdekket kupplaner

Ifølge president Volodymyr Zelenskyj har ukrainske myndigheter avdekket planer om et kuppforsøk neste uke der russere er involvert.

Den ukrainske presidenten rettet ikke kuppanklager direkte mot russiske myndigheter. Regjeringen i Moskva rykket likevel raskt ut og sa at de ikke har planer om å delta i noe slikt.