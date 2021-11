Den britiske kongefamilien hardt ut mot BBC-dokumentar

Den britiske kongefamilien kritiserer i en sjelden fellesuttalelse en dokumentar på BBC som kom med påstander om prins Harry og hertuginne Meghan.

Prins Harry og kona Meghan på en galla i New York. Paret har flyttet over Atlanterhavet og begrunnet det blant annet med pressens dekning av dem.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

I en uttalelse fra Buckingham Palace, Clarence House og Kensington Palace, hoffene som representerer dronning Elizabeth, kronprins Charles og prins William, heter det at BBC-dokumentaren går for langt.

Dokumentarserien «The princes and the press» tar for seg hvordan prins Harry og William, sønnene til kronprins Charles og avdøde prinsesse Diana, har forholdt seg til pressen fra morens død i 1997 og fram til i dag.

I serien antydes det at særlig prins Harry har fått et fiendtlig forhold til pressen, som ble forverret av dekningen av hans forhold til kona hertuginne Meghan. Det kommer også påstander om at hertuginne Meghan har skapt et vanskelig arbeidsforhold for hoffansatte, noe hennes advokat avviser.

Kongehuset kritiserer BBC for at de ikke fikk se dokumentaren før den ble sendt.

– En fri, ansvarlig og åpen presse er av kritisk viktighet for et sunt demokrati. Men for ofte blir oppblåste og ufunderte opplysninger presentert som fakta. Det er en skuffelse når noen, og særlig BBC, gir dem kredibilitet, skriver hoffene.