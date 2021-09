Biden offentliggjør hemmeligstemplede terrordokumenter

USAs president Joe Biden nedgraderer hemmelige dokumenter knyttet til etterforskningen av terrorangrepene 11. september 2001.

11. september er det 20 år siden terrorangrepene mot USA. President Joe Biden varslet fredag at hemmeligstemplede dokumenter skal offentliggjøres over det neste halve året.

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

– I dag har jeg skrevet under på en presidentordre for å beordre justisdepartementet og andre relevante instanser til å gjennomgå og nedgradere dokumenter knyttet til FBIs etterforskning, sa presidenten fredag.

Offentliggjøringen av dokumentene skal skje over de neste seks månedene.

Nedgraderingen skjer etter press fra pårørende av noen av de 2.977 menneskene som ble drept i Al-Qaidas terrorangrep 11. september 2001.

Pårørende har lenge hevdet at hemmeligstemplede dokumenter kan inneholde bevis for at Saudi-Arabias myndigheter, en nær alliert av USA, hadde koblinger til kaprerne som fløy inn i World Trade Center og Pentagon.