Stoltenberg om russisk militærøvelse: Et farlig øyeblikk for europeisk sikkerhet

Russland startet torsdag en større militærøvelse med Hviterussland. Den markerer et farlig øyeblikk for europeisk sikkerhet, ifølge Nato-sjef Jens Stoltenberg.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg (t.h.) og Storbritannias statsminister Boris Johnson under en pressekonferanse i Brussel torsdag.

– Vi følger nøye med på Russlands utplassering av soldater i Hviterussland, som er den største siden slutten av den kalde krigen, sa Stoltenberg på en pressekonferanse torsdag.

Stoltenberg møtte pressen sammen med Storbritannias statsminister Boris Johnson etter et møte mellom de to for å diskutere situasjonen i Ukraina.

– Dette er et farlig øyeblikk for europeisk sikkerhet. Antall russiske soldater stiger, mens varslingstiden for et mulig angrep går ned, sa Stoltenberg. Han har sendt brev til den russiske utenriksministeren, Sergej Lavrov, med oppfordring om å møte i Nato-Russland-rådet og fortsette dialogen.

Også den britiske statsministeren uttrykte bekymring for situasjonen og kom med nye advarsler mot Russland.

– Når Berlinmuren falt, gjorde det europeiske folket det klart at de ønsket frihet, og at deres sikkerhet skulle sikres i fellesskap. Nå må vi stå imot, og vi må unngå å vende tilbake til en tid hvor enkeltlands skjebner ble bestemt ovenifra av én supermakt, sa Johnson.

Et satellittbilde viser soldater og materiell nær Yelsk i Hviterussland, fredag 4. februar. Russland har flyttet soldater til Hviterussland for å delta i militærøvelser torsdag. Foto: Satellite image ©2022 Maxar Technologies via AP / NTB

Omfattende militærøvelse

Torsdag innledet Russland en stor militærøvelse i samarbeid med Hviterussland. Øvelsen skal foregå langs Hviterusslands grense mot Ukraina.

Soldatene skal blant annet øve seg på å forsterke deler av den hviterussiske grensen for å hindre leveringer av våpen og ammunisjon, ifølge det russiske forsvarsdepartementet.

Russiske styrker har vært i Hviterussland siden starten av februar. De to landene har ikke opplyst hvor mange som deltar i øvelsen, men USA har sagt at Russland hadde planer om å sende 30.000 soldater til ulike deler av landet.

Kreml har lovet å trekke styrkene tilbake når øvelsene er avsluttet.

Et satellittbilde viser luftforsvarssystemer ved Luninets flyplass i Hviterussland, fredag 4. februar. Foto: Satellite image ©2022 Maxar Technologies via AP / NTB

Fordømmes

Øvelsen har blitt møtt med fordømmelse fra flere vestlige land. USA omtaler den som en opptrapping av Ukraina-konflikten, mens Frankrike mener den er en «svært voldelig gest».

– Det er et økende antall svært omfattende øvelser på grensen mot Ukraina. Det er en svært voldelig gest som bekymrer oss, sier utenriksminister Jean-Yves Le Drian til France Inter radio.

Også fra ukrainsk side har reaksjonene vært negative, og ukrainas president Volodymyr Zelenskyj omtalte torsdag øvelsene som «psykologisk press».

– Risikoen er reell og har vært det siden 2014. Spørsmålet er graden av risiko og hvordan vi svarer på den, sier Zelenskyj, og viser til Russlands annektering av Krim-halvøya for åtte år siden.

I forbindelse med et møte med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov torsdag, sier Storbritannias utenriksminister Liz Truss at russiske tropper må trekkes tilbake fra den ukrainske grensen for å redusere spenningsnivået i området.

Ukraina har iverksatt sine egne militærøvelser, som skal speile dem som finner sted på andre siden av grensen, men Kiev har sagt lite om dem i frykt for å øke spenningen i regionen. Ifølge Zelenskyj har Ukraina «nok styrker til å forsvare landet vårt».

Frankrikes president Emmanuel Macron (t.v.) og Russlands president Vladimir Putin under en pressekonferanse 7. februar.

Ingen eskalering

Vestlige ledere har de siste månedene fryktet at Russland planlegger å invadere Ukraina, noe Russland har avvist gjentatte ganger. De militære lederne som styrer øvelsen i Hviterussland, understreker at utplasseringen kun har treningsformål, at de ikke er en trussel, og at dette er i tråd med internasjonal rett.

Til tross for vestlig bekymring virker Ukraina-situasjonen å ha roet seg litt etter en rekke møter og samtaler den siste tiden.

– Situasjonen forblir spent, men er under kontroll. Den diplomatiske innsatsen for å dempe spenningsnivået fortsetter, sa Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba onsdag.

Uttalelsen kom etter at Frankrikes president Emmanuel Macron tidligere denne uken reiste til Moskva for å snakke med president Vladimir Putin. Han reiste deretter til Ukraina for å møte president Zelenskyj.

Møtene har blitt betegnet som positive, og Macron mener at en videre eskalering av den spente situasjonen er utelukket.

Tonen er også optimistisk i Kreml, der talsmann Dmitrij Peskov sa til pressen onsdag at «det er positive signaler om at en løsning av Ukraina-krisen bare kan baseres på å oppfylle Minsk-avtalen».