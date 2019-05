President Donald Trump har beordret den tidligere advokaten i Det hvite hus Don McGahn til å nekte å møte til høring i Kongressen.

Trump viser til et notat fra justisdepartementet som sier at McGahn har immunitet på grunn av sitt arbeid som en nær medarbeider for presidenten, og at han derfor ikke kan tvinges til å avgi vitnemål.

Demokratene er svært interessert i å høre fra McGahn om etterforskningen til spesialetterforsker Robert Mueller. McGahn ble avhørt av Muellers folk om hvordan Trump forsøkte å hindre etterforskningen.

Justiskomiteen i Representantenes hus har innkalt McGahn til høring tirsdag, og komiteens leder Jerrold Nadler har truet med å anklage ham for ringeakt for Kongressen om han ikke møter frem.

Beslutningen om at McGahn ikke skal møte, vil øke spenningen mellom demokratene i Kongressen og Trump. De beskylder Trump og justisminister William Barr for å hindre Kongressen i å utføre sin plikt til å overvåke Det hvite hus.

Trump har vært rasende på McGahn i lengre tid etter at det ble klart at mye av Muellers rapport er basert på hva han fortalte. Han har stadig kritisert McGahn på Twitter og gjort det klart overfor medarbeidere at McGahn ikke må få lov til å ydmyke ham i Kongressen, slik hans tidligere advokat Michael Cohen gjorde.

Hvis McGahn likevel velger å møte, kan det sette advokatfirmaet han jobber i, Jones Day, i fare. Jones Day er dypt involvert i Det republikanske partiet, og Trump har vurdert å kreve at republikanere lar være å bruke firmaet.