Minst 30 mennesker skal ifølge ubekreftede meldinger være drept og rundt 100 såret av en kraftig bilbombe i Kabul. Taliban har tatt på seg ansvaret.

Eksplosjonen skjedde nær Green Village øst i Kabul, et strengt bevoktet bygningskompleks der bor mange utlendinger, der mange organisasjoner har sine kontorer og der det er restauranter, et treningssenter og et spa.

Talibans talsmann Zabihullah Mujahid opplyser at en bilbombe først fjernet «hindre» og at flere av deres menn deretter tok seg inn på området for å angripe «den gjenværende fienden».

En talsmann for innenriksdepartementet i Kabul, Nasrat Rahimi, opplyser at bilbomben fikk en bensinstasjon til å eksplodere, men han avviser at Taliban-krigere har tatt seg inn på området.

Sivile drept

New York Times' korrespondent i Kabul, Mujib Mashal, melder på Twitter at minst 30 mennesker ifølge regjeringskilder er drept.

Lokale journalister, som viser til sikkerhetskilder, melder også om drepte og sårede, blant dem barn. Flere bygninger skal ha fått store skader.

Politi og spesialstyrker har omringet området, der det ifølge ubekreftede meldinger også meldes om sammenstøt med opprørere.

Rahimi bekrefter i en Twitter-melding at sivile er drept og såret, men oppgir ikke antallet.

Ikke første gang

Green Village, som ligger få kilometer fra flyplassen i Kabul og ble også rammet av et selvmordsangrep i januar. Fire mennesker ble drept og 90 ble såret i det angrepet.

Det har vært 18 større angrep i Kabul hittil i år. Minst 193 mennesker er drept og rundt 900 mennesker er såret i angrepene, ifølge en oversikt fra nyhetsbyrået DPA.

Mandagens angrep kom samtidig med at president Donald Trumps spesialutsending Zalmay Khalilzad er i Kabul, for å diskutere en avtale USA er i ferd med å inngå med Taliban.