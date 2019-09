Storbritannias statsminister Boris Johnson mener sjansene for en brexitavtale med EU øker, og han avviser opposisjonsleder Jeremy Corbyns ønske om nyvalg.

– Jeg ønsker ikke noe valg, dere ønsker ikke noe valg, sa Johnson i en kort kunngjøring utenfor Downing Street nr. 10 mandag kveld.

Den britiske statsministeren hevder at det nå er framgang i forhandlingene med Brussel.

– Jeg er oppmuntret av den framgangen vi nå har, sa han.

Johnson slo videre fast at han ikke under noen omstendigheter vil be EU om en utsettelse av brexit, og han ber Parlamentet slutte opp om hans forsøk på å sikre en skilsmisseavtale innen utgangen av oktober.

Hva som skjer dersom de folkevalgte, først og fremst opprørere innen det konservative partiet, stikker kjepper i hjulene for en slik avtale og krever ny utsettelse, sa Johnson ingenting om.

Mye tyder imidlertid på at han vil oppfatte dette som mistillit og stille kabinettsspørsmål.

Med støtte fra utbrytere i Johnsons eget parti kan Parlamentet komme til å vedta lover for å hindre en såkalt hard brexit uten en framforhandlet avtale med EU, eller vedta mistillit mot regjeringen.

Dersom Parlamentet tar skritt for å begrense statsministerens handlefrihet og forsøker å få i stand en ny brexit-utsettelse, vil de spenne bein for Storbritannias forhandlingsposisjon, slo Johnson fast mandag.

Den britiske nasjonalforsamlingen trer sammen for første gang etter sommerferien tirsdag. De har imidlertid få dager på seg, ettersom Johnson vil suspendere forsamlingen i en drøy måned alt fra neste uke.