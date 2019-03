Presset øker på statsminister Theresa May. En britisk kampanje som tar til orde for å skrote hele brexit-prosessen, har fått over 5 millioner underskrifter.

Samtidig serverer britiske aviser heftige spekulasjoner om at statsminister Mays egne kan komme til å presse henne ut av regjeringskontorene.

Underskriftskampanjen som startet onsdag, tar til orde for å bli i EU ved å trekke tilbake artikkel 50 i EU-traktaten om utmelding.

Nettstedet der briter digitalt kan signere kampanjen, har opplevd rekordstor pågang. Da kampanjen passerte to millioner underskrifter torsdag, krasjet nettsiden en periode.

Lørdag demonstrerte anslagsvis én million mennesker i London med krav om å holde en ny folkeavstemning om EU, nesten tre år etter at 17,4 millioner briter sa ja til å forlate EU.

Press fra regjeringen

EU ga torsdag grønt lys til å forskyve brexit fra 29. mars til tidligst 12. april. Underhuset har to ganger avvist avtalen britene har framforhandlet med EU. Statsminister Theresa May vurderer ifølge britiske medier å la de folkevalgte stemme over sju ulike brexit-alternativer kommende uke. Å trekke artikkel 50 skal være en av dem, selv om May har avvist denne muligheten tidligere med henvisning til folkeavstemningen fra 2016, da 51,9 prosent stemte for brexit.

Regjeringen i London utløste den 29. mars 2017 artikkel 50 og satte dermed i gang en to år lang forhandlingsprosess som skulle innebære at britene gikk ut av EU 29. mars.

May er under økende press fra konservative partifeller til enten å trekke seg eller sette en dato for sin avgang, melder britiske medier søndag.

Rykter om kupp

Høytstående personer i partiet skal ha oppfordret May til å innse sin svekkede politiske stilling og til å gå av, for å kunne bygge opp støtte til brexit-planen.

Sunday Times hevder at et kupp er underveis, og at May skulle konfronteres av ledende toryer på et krisemøte på statsministerens landsted i Chequers. Blant deltakerne er angivelig tidligere utenriksminister og brexit-forkjemper Boris Johnson.

Fra Downing Street er det ingen tegn på at noen avgang er på trappene, og Mays nestkommanderende David Lidington rykker ut i sjefens forsvar.

– Jeg tror ikke at jeg har noe ønske om å ta over for statsministeren, som jeg synes gjør en fantastisk jobb, sier Lidington.

Mangler støtte

Finansminister Philip Hammond beskriver dem som måtte snakke om å styrte May, som «nytelsessyke».

– Å bytte statsminister kan ikke hjelpe oss, sier han.

Så langt har May ikke klart å samle støtte til sin brexitavtale. Hun varslet fredag at hun ser på muligheten for å gi Underhuset et tredje forsøk på å godkjenne brexitavtalen, men denne gang kun hvis hun på forhånd har en formening om at hun vil få nok støtte.

Storbritannia forlater EU 12. april hvis Underhuset stemmer ned avtalen. Hvis avtalen blir godkjent i Underhuset, går EU med på å utsette brexit til 22. mai.