Aktoratet har lagt ned påstand om seks måneders fengsel for rapperen A$AP Rocky, som står tiltalt for vold mot en 19-åring i Stockholm.

Aktor Daniel Suneson mener at det ikke er aktuelt med noe annet enn fengsel, ifølge Expressen.

Under sin sluttprosedyre i retten fredag argumenterer han for at rapperen bør dømmes hardere enn de to andre tiltalte fordi han slengte 19-åringen i bakken.

Ifølge Suneson er det skjerpende både at den fornærmede lå på bakken da volden ble utøvd, og at det ble brukt én eller flere flasker.

Han mener det blir praktisk vanskelig å dømme rapperen til samfunnstjeneste, og at en slik straff er for mild i forhold til strafferammen.

En formildende omstendighet er ifølge aktor at den fornærmede muligens provoserte i forkant, men han fremholder at dette ikke bør påvirke straffeutmålingen i særlig grad.

A$AP Rocky, som egentlig heter Rakim Mayers, var i Stockholm i forbindelse med sin Europa-turné da han havnet i bråk utenfor en hamburgerrestaurant 30. juni. Han og tre andre ble pågrepet to dager seinere etter at rapperen hadde holdt konsert på en hiphop-festival. Tre av dem ble varetektsfengslet og tiltalt, mens den tredje, rapperens livvakt, ble løslatt.