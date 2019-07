Minst ni mennesker er drept i et dobbeltangrep rettet mot politiet nordvest i Pakistan, opplyser myndighetene. Blant de døde er seks politimenn.

I den første hendelsen skjøt væpnede menn på motorsykler mot politiets kontrollpunkt i byen Dera Ismail Khan. To politimenn ble drept.

Det andre angrepet skjedde da en kvinnelig selvmordsbomber utløste en eksplosjon utenfor sykehusporten samtidig som ambulansen med de to politimennene ankom.

Minst sju mennesker ble drept i bombeangrepet, deriblant ytterligere fire politimenn. I tillegg ble opp mot 30 mennesker skadd, opplyser politiet. Tilstanden til flere skal være kritisk.

Eksplosjonen forårsaket store skader på akuttmottaket, som måtte stenge, og de skadde ble brakt til et militært sykehus.

En talsperson for Tehreek-e-Taliban Pakistan sier i en uttalelse til lokale medier at de tar på seg ansvaret for angrepet.

Siden 2014 har det pakistanske militæret i en rekke offensiver jobbet med å presse islamistiske militante ut av fjellpartiene nordvest i landet nær den afghanske grensen.