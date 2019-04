Brexit-forkjemper Boris Johnson mener statsminister Theresa Mays plan om å «fange» britene i en tollunion med Labours hjelp, aldri vil fungere.

– Konservative folkevalgte vil ikke tillate at May overgir seg til Labour-leder Jeremy Corbyn, skriver Johnson i mandagens utgave av The Telegraph.

May har sett seg nødt til å invitere Labour til brexit-forhandlinger etter at hun måtte slå fast at hun ikke får sitt eget parti til å støtte skilsmisseavtalen.

Statsministeren har sagt at en tverrpolitisk avtale med Labour krever kompromiss fra begge sider. Det har skapt sterke reaksjoner fra hennes partifeller, som frykter en avtale som inkluderer en tollunion.

– Konservative har i flere år advart mot at marxistiske Corbyn ikke er i stand til å regjere, tilføyer Johnson.

Jacob Rees-Mogg, en av de mest fremtredende EU-motstanderne i det konservative partiet, sier til Sky News at May har mislyktes med å ta Storbritannia ut av EU. Han mener det er Mays feil at hun har mistet støtten i egne rekker.

– Hun kunne tatt oss ut 29. mars, men hun ba om en forlengelse. Dette hviler på hennes skuldre. Hun har tatt aktive valg for å hindre at vi forlater unionen, sier han.