De tre store glassmaleriene, de såkalte rosevinduene, i Notre-Dame er intakte etter brannen, opplyser Frankrikes kulturminister.

De tre rosevinduene er fra 1200-tallet og har overlevd brannen, men strukturen rundt som holder dem på plass, har fått skader, opplyser kulturminister Franck Riester onsdag, to dager etter den voldsomme brannen.

Også det gigantiske orgelet og de største maleriene som ikke kunne flyttes i sikkerhet, er i overraskende god stand men må gjennom restaureringsarbeid.

Da brannen brøt ut, ble det lagt ned en iherdig innsats for å få reddet så mye som mulig av katedralens kulturskatter i sikkerhet. Både prester og brannfolk deltok i bergingsarbeidet.

Men flere av de største kulturskattene kunne ikke fraktes ut. Derfor er lettelsen stor over at skadeomfanget på disse er mindre enn først fryktet.

AP / NTB scanpix

Blir stengt i fem-seks år

Biskopen i Notre-Dame sier han vil stenge katedralen i opptil seks år mens den restaureres etter den omfattende brannen tidligere denne uka.

Det var under møter med lokale forretningseiere onsdag at Notre-Dame-biskop Patrick Chauvet kom med erkjennelsen av at det berømte monumentet vil måtte holde stengt i «fem til seks år» etter brannen.

Den tok med seg katedralens hovedspir og store deler av taket og den ikoniske trebebyggelsen, kalt «skogen», som holdt det oppe.

Chauvet sier at «en seksjon av katedralen har blitt betydelig svekket» av den ødeleggende brannen, uten å spesifisere nærmere.

Han legger til at det er uklart hva kirkens 67 ansatte vil drive med i den nærmeste framtiden.