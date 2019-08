Kina er i ferd med å flytte soldater nærmere Hongkong, ifølge USAs president Donald Trump, som viser til opplysninger fra amerikansk etterretning.

Trump kommenterte situasjonen på Twitter tirsdag, etter at det hadde vært sammenstøt mellom opprørspoliti og demonstranter på flyplassen i Hongkong.

– Våre etterretningsorganisasjoner har informert oss om at den kinesiske regjeringen flytter styrker til grensen mot Hongkong. Håper alle er trygge og forholder seg rolig! tvitrer presidenten.

Tidligere samme dag opplyste Trump at han utsetter planlagte nye tollsatser på en rekke kinesiske varer. USA og Kina ligger i handelskrig, og omfattende handelsbarrierer mellom landene er innført i løpet av det siste året.

Også statlige kinesiske medier har meldt at kinesiske soldater er blitt utplassert nær Hongkong. Sjefredaktør Hu Xijin i den statlige avisa Global Times mener Kinas regjering vil intervenere i Hongkong hvis ikke situasjonen der roer seg.

Under et besøk i New Jersey tirsdag sa Trump at situasjonen i Hongkong er svært vanskelig.

– Jeg håper det løser seg på fredelig vis og at ingen blir skadd eller drept, sa presidenten.