President Donald Trump beordret torsdag ettermiddag angrep mot flere iranske mål, men trakk seinere ordren tilbake, skriver avisen New York Times.

Ordren ble gitt i kjølvannet av iranske styrker natt til torsdag skjøt ned en amerikansk drone. Mens iranerne hevder dronen befant seg over iransk territorium, påstår amerikanerne at dronen var i internasjonalt luftrom.

Operasjonen skal allerede ha vært på et tidlig stadium, ifølge New York Times, da den ble avblåst, med fly i luften og skip i posisjon.

Natt til fredag ble det også kjent at det amerikanske flyselskapet United Airlines stanser sine flyginger mellom Newark og Mumbai som følge av at de ikke vil fly over iransk luftrom. Flyselskapet meldte om beslutningen på sine nettsider, melder nyhetsbyrået Reuters.

– Gitt de siste hendelsene i Iran har vi grundig vurdert sikkerheten ved vår India-rute som går gjennom iransk luftrom, og vi har besluttet å suspendere denne, skriver United i en begrunnelse.

Allerede i mai oppfordret det amerikanske luftfartstilsynet FAA flyselskaper til å utvise forsiktighet når de flyr over Iran eller i luftrommet rundt Persiabukta og Omanbukta. Dette ble begrunnet med den økte militære aktiviteten og den politiske spenningen i området.

– Selv om Iran sannsynligvis ikke har til hensikt å gå etter sivile fly, så utgjør tilstedeværelsen av flere langtrekkende, avanserte våpen, som kan mot brukes fly, en risiko, skrev FAA i sin tilråding.

Strid om drone

Den iranske Revolusjonsgarden opplyste torsdag morgen å ha skutt ned en amerikansk overvåkingsdrone i iransk luftrom. Slike droner kan fly opp til 60.000 fot, som tilsvarer 18.300 meters høyde. Trafikkdata viser at dronen fløy svært nær kommersiell lufttrafikk da den ble skutt ned, viser sikkerhetsorganisasjonen OPSGROUP.

Nedskytingen skjedde like ved det strategisk viktige Hormuzstredet. Det trange stredet forbinder Omanbukta med Persiabukta. Iran ligger rett nord for sundet. Om lag 20 prosent av verdens råolje går med tankskip gjennom stredet, ifølge Wikipedia.

Det amerikanske forsvaret sier dronen ble skutt ned i internasjonalt luftrom. USAs president Donald Trump reaksjon på nedskytingen torsdag var at Iran må ha begått en feil.

– Jeg synes det er vanskelig å tro at det var med vilje, sa Trump i en kommentar fra Det hvite hus. – Jeg har en følelse av at det var en feil begått av noen som ikke burde gjort det, fortsetter presidenten.

Klage til FN

Seinere torsdag, da Trump i møte med pressen fikk spørsmål om USA er i ferd med å forberede seg på en krig med Iran, svarte han: «Det vil dere snart finne ut»

Iran sier de vil bringe dronehendelsen inn for FN. Landet er helt bestemt på at den amerikanske dronen som ble skutt ned, krenket iransk luftrom.

– Vi vil bringe denne aggressive handlingen inn for FN og vise at USA lyver om internasjonalt luftrom, tvitret Irans utenriksminister Javad Zarif