Spesialetterforsker Robert Mueller har fullført sin etterforskning av Donald Trump og Russland. En sluttrapport er levert til justisministeren.

Justisminister William Barr skal nå gå gjennom Mueller-rapporten, og allerede i helgen kan Kongressen få innsyn i granskingens hovedfunn. Men det er opp til Barr å formelt avgjøre hvor mye av rapporten som eventuelt skal offentliggjøres.

Granskingsrapporten ventes uansett å bli gjenstand for voldsom politisk og juridisk tautrekking, og både demokrater og republikanere har krevd at hele rapporten offentliggjøres.

Barr har sagt at han vil skrive sin egen rapport som oppsummerer Muellers funn.

– Jeg forventer at jeg kan være i stand til å underrette dere om spesialetterforskerens hovedkonklusjoner så tidlig som denne helgen, skriver Barr i et brev til de to partienes ledere i Kongressens justiskomiteer.

Trump ikke orientert

Trump har ikke blitt brifet om rapporten, og det er opp til justisminister Barr hva som skal skje videre, sier Det hvite hus i en uttalelse.

Mueller og hans team har i nesten to år gransket anklager om russisk innblanding i presidentvalget som brakte Trump til Det hvite hus. Siden rapporten fortsatt er hemmeligstemplet, er det ikke kjent om Mueller har klart å svare på de viktigste spørsmålene i etterforskningen:

* Samarbeidet Trumps medarbeidere med russiske myndigheter for å påvirke presidentvalget i 2016 i Trumps favør?

* Foretok Trump seg noe i ettertid for å hindre etterforskningen, for eksempel da han sparket FBI-direktør James Comey?

Representantenes hus vedtok nylig en enstemmig, men ikke bindende uttalelse som tar til orde for at hele Mueller-rapporten offentliggjøres.

34 straffeforfulgt

Etterforskningen har kastet store skygger over Trumps presidentskap og resultert i siktelser eller tiltaler mot 34 personer. Seks av dem er tidligere Trump-medarbeidere.

Så langt er ingen blitt tiltalt for samarbeid med russerne for å påvirke valget. Men Mueller og hans folk har avdekket andre typer kriminalitet, og det kan fortsatt komme nye tiltaler.

Presidentens tidligere valgkampsjef Paul Manafort ble nylig dømt til over sju års fengsel for blant annet skattesvindel, hvitvasking av penger og forsøk på å påvirke vitner.

Presidenten selv har gjentatte ganger forsøkt å undergrave Muellers gransking ved å kalle det en heksejakt. Han avviser blankt at det fantes noe samarbeid med Russland.