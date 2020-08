Mali: President Ibrahim Boubacar Keita går av

Malis president Ibrahim Boubacar Keita kunngjorde natt til onsdag sin avgang i en tale på statlig fjernsyn. Timer i forveien ble han tatt til fange av soldater.

Malis president Ibrahim Boubacar Keita varslet natt til onsdag sin avgang. Bildet er fra en tale han holdt i FN i september i fjor. Foto: Frank Franklin II / AP / NTB scanpix

NTB

Keita, iført munnbind da han kom med uttalelsen på kringkasteren ORTM, kunngjorde også at nasjonalforsamlingen og regjeringen oppløses.

Han sa at avgangen skjer med umiddelbar virkning.

–Jeg ønsker å bruke dette øyeblikket, mens jeg takker det maliske folket for støtten gjennom disse lange årene og for deres varme og hengivelse, og til å informere dere om min beslutning om å oppgi mine plikter, sa Keita.

Utviklingen kom få timer etter at soldater skjøt i lufta utenfor boligen hans før de tok ham til fange. Også statsminister Boubou Cisse ble omringet da de to hadde søkt tilflukt i presidentens residens i hovedstaden Bamako tidligere tirsdag.

Lederne for militærkuppet i Mali sier de vil etablere et overgangsstyre og holde valg «innen rimelig tid». De militære lederne som står bak kuppet, kaller seg Den nasjonale komiteen for folkets frelse.

Komiteen besluttet, stilt overfor nasjonen og historien, å ta ansvar, hevdet Ismael Wague, nestkommanderende for Malis luftforsvar, i en tale på statlig TV onsdag.

Publisert Publisert: 19. august 2020 06:47 Oppdatert: 19. august 2020 07:44