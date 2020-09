Russisk domstol avslår Navalnyj-krav om å reise sak mot den russiske staten

En domstol i Moskva har avslått et krav fra advokatene til opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyjs om å reise sak mot staten, melder statlige medier.

Publisert Publisert Nå nettopp

«Måtte du overleve, Lyosja» står det på en demonstrantplakat i St. Petersburg 20. august. Foto: Ivan Petrov / AP / NTB scanpix

NTB

Retten sa seg uenig med advokatenes påstand om at myndighetene ikke gjorde nok for å etterforske den mistenkte forgiftningen av Navalnyj i Sibir 20. august.

Russiske myndigheter har nektet å etterforske saken som et lovbrudd ettersom de hevder det ikke er nok konkrete bevis for påstanden om at Navalnyj ble forgiftet.

Tyske myndigheter sier derimot at det er klare bevis for at opposisjonslederen ble forgiftet med nervegiften novitsjok. Navalnyj ligger i øyeblikket i koma på et sykehus i Berlin, der han ble overført fra sykehuset i Omsk der han først ble innlagt.

Aktor i retten i Moskva hevder at materialet som ble lagt fram av Navalnyjs jurister, ikke viser at det var mangler i etterforskningen, ifølge det statlige nyhetsbyrået Tass.