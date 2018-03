Britene mistenker russerne for forgiftning av en tidligere dobbeltagent. Men er mistanken kun «russofobi», eller står Kreml virkelig bak drapsforsøket?

Søndag formiddag ble den tidligere russiske dobbeltagenten Sergei Skripal og hans datter Yulia utsatt for et «giftig stoff», men foreløpig er det ingen beviser som peker på at de faktisk ble utsatt for et bevisst drapsforsøk eller at det hadde noen forbindelse med Skripals tidligere jobb. Det er heller ingen konkrete beviser som peker på at det nødvendigvis var utlendinger som i så fall forsøkte å drepe Skripal i den sørengelske byen Salisbury.

Den britiske regjeringen kan imidlertid ikke ignorere at Sergei Skripal, tidligere spion og oberst i den russiske etterretningstjenesten, ble funnet døende på en parkbenk.

TT / NTB scanpix

Krisekomité innkalt

Regjeringens krisekomité, «Cobra», ble onsdag innkalt til et møte om affæren, som vekker minner om den kalde krigens dager. Både i medier, blant politikere og hos politiet er det russisk etterretning som står øverst på listen over mistenkte, på grunn av Sergei Skripals spesielle fortid.

Det britiske militære forskningsanlegget Porton Down er i gang med å analysere det giftige stoffet som ble brukt i det antatte drapsforsøket. Her har pressen ingen adgang.

I går kveld meldte britisk politi at Sergej Skripal og datteren Julia ble forsøkt drept med nervegift. Opplysningene om nervegiften ble gitt av sjefen for politiets antiterrorgruppe, assisterende politikommissær Mark Rowley onsdag kveld. Han kunne ikke si noe nærmere om hva slags giftstoff det er snakk om, ifølge NTB.

Utvekslet

For syv og et halvt år siden ble den tidligere obersten i den militære russiske etterretningstjenesten, GRU, utvekslet som ledd i en byttehandel mellom Russland og USA. Skripal og tre «kollegaer» ble sendt til Vesten, mens Russland fikk ti tidligere russiske agenter som hadde blitt arrestert i USA.

Skripal hadde da vært fengslet i Russland siden desember 2004, dømt for høyforræderi mot den russiske staten.

Ifølge den russiske påtalemyndigheten hadde han helt siden slutten av 90-tallet tatt imot penger fra den britiske etterretningstjenesten MI6 – betaling for å utlevere navn på et ukjent antall russiske agenter i Storbritannia. Detaljene rundt saken vil nok neppe noensinne se dagens lys, da alle involverte i saken er tilknyttet statlige etterretningstjenester. I august 2006 falt dommen mot Skripal.

Om Skripals forbrytelse faktisk var høyforrædersk spionasje slapp han imidlertid billig unna. Påtalemyndigheten la ned krav om 15 års fengsel, men til slutt endte han opp med å bli dømt til 13 år bak lås og slå. Fire år senere, i juli 2010, ble han altså utvekslet med de russiske agentene arrestert i USA på en flyplass i Wien.

Misha Japaridze / TT / NTB scanpix

Mange spørsmål

Hvorfor skulle Skripal så mange år senere være et mål? Hvorfor skulle det være verdt å risikere en politisk krise ved å ta livet av ham?

Hans høyforræderi skal ha blitt begått for minst 14 år siden. Han har blitt avhørt og ristet for alle sine gjerninger av kollegaer i en etterretningstjeneste som vet hvordan man får en person til å fortelle det de ønsker å vite.

Flere av de russiske kollegaene han ble dømt for å navngi ble kjent for vestlig etterretning for nesten 20 år siden. Og Kreml ville neppe satt Skripal på et fly til Vesten om man ikke allerede hadde avslørt og nøytralisert hans viten.

Han ville neppe utgjort noen «fare» for Russland i dag, med mindre han igjen var involvert i sitt gamle yrke.

– Min antakelse er at hvis russerne sto bak dette, slik det ser ut til, er det fordi de antok at Skripal fortsatt arbeidet for den britiske eller andre vestlige etterretningstjenester, sier Russland-eksperten Mark Galeotti til den britiske avisen The Guardian.

Slike snikdrap har skjedd før. Senest, og mest oppsiktsvekkende, da Russland i 2006 drepte avhopperen og systemkritikeren Alexander Litvinenko ved å forgifte teen hans med det radioaktive stoffet polonium. Giftig, enkelt og dødelig.

«Vi vet hvor han er»

Russisk mistanke om at Skripal fortsatt var involvert i spionasje behøver imidlertid ikke å være det eneste eller avgjørende motivet for å ta ham av dage.

Ved spionutvekslingen i 2010 sa en høytstående kilde i Kreml at «vi vet hvem han er, og hvor han er (…) Det er ingen tvil om at en Mercader allerede har blitt sendt ut etter ham» til den russiske avisen Kommersant.

Ramon Mercader var drapsmannen som sovjetisk etterretning sendte ut for å finne og ta livet av den tidligere revolusjonære lederen og Stalin-kritikeren Lev Trotskij i Mexico i 1940.

The Guardian husker historien, og beskriver hvordan Trotskij ble tatt av dage med en ishakke.

Så langt er det ingen tilsynelatende andre motiver for at Skripal søndag ble utsatt for et mordforsøk. En mer påtrengende hensikt kunne være å gi Skripals etterfølgere i russisk etterretning en påminnelse om at den russiske staten husker sine fiender.

Klar med «robust svar»

Utenriksminister Boris Johnson lover at Storbritannia vil være klar med et «robust svar» dersom det viser seg at Russland står bak det antatte drapsforsøket.

Den russiske ambassaden i London avviste tirsdag koblinger mellom den russiske stat og saken, og viser til at britiske medier har gitt inntrykk av at dette var en planlagt handling utført av russiske myndigheter.

Putins talsmann Dmitrij Peskov sa samme dag at Russland er ukjent med omstendighetene og at landet tilbyr seg å samarbeide hvis britisk politi ber om bistand, skriver NTB.

Samuel Green, direktør for instituttet for russiske studier ved Kings College i London, sier til Sky News at Kreml vil være i stand til å opprettholde en plausibel benektelse av enhver forbindelse til forgiftningen i Salisbury, og at de alltid vil kontre med å skylde på «russofobi» – antirussiske holdninger – i den vestlige verden.

– Virkeligheten er at selv om dette skulle være et drap bestilt av Kreml (…) vil etterforskningen aldri finne harde og raske beviser som kan trekkes hele veien opp til toppen av beslutningskjeden, sier Samuel Green.

Skripals kone, bror og sønn har alle dødd i løpet av de seneste årene. Noen av dem under omstendigheter som familien lenge har oppfattet som mistenkelige. Politiet vil nå se på disse sakene igjen.

Tilstanden er fortsatt kritisk for både Sergei Skripal og hans datter, Yulia.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN