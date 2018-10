Bill Gates mener EU må fylle vakuumet som Trump etterlater

BISTANDSMIDLER: Over halvparten av verdens bistand kommer fra EU. Det er nettopp derfor Bill Gates er på besøk i Europa. For EU skal snart vedta et budsjett for de kommende årene. – Norge og Sverige bør være ekstra stolte, fordi de ligger langt over 0,7 prosent av sitt BNP. Det er fantastisk, sier Gates. FOTO: Markus Schreiber / AP