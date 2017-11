FULL KONTROLL: Kinesisk politi har tatt i bruk big data for å spore befolkningens bevegelser og styrke partiets grep om landets innbyggere. FOTO: Andy Wong / TT / NTB scanpix

Storebror ser alt i Kina

Ifølge en ny rapport fra Human Rights Watch bruker kinesisk politi et utall samkjørte registre for å kontrollere hva befolkningen gjør. Dette har pågått i minst to år.