En trebåt med åtte døde mennesker om bord skylte søndag i land nær byen Oga i Japan, rundt 500 kilometer nord for Tokyo. Båten er trolig nordkoreansk.

Vrakene av to andre båter er også funnet i området, sammen med levningene av ytterligere to mennesker.

Torsdag nådde en annen trebåt en strand i nærheten, og de åtte mennene som var om bord i denne, hevdet å komme fra Nord-Korea.

Japansk politi opplyser at de åtte er fiskere, koreansktalende og at de har fortalt at de fikk motortrøbbel. De er nå satt i varetekt.

Tidligere i måneden berget den japanske kystvakten tre nordkoreanere fra en fiskebåt som hadde kantret i Japanhavet. De tre ble satt om bord på et annet nordkoreansk skip i området.