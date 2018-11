Minst tolv mennesker ble drept da en kraftig bombe gikk av på et marked i stammeområdene i det nordvestlige Pakistan, melder lokale myndigheter.

En lokal tjenestemann bekrefter at det har vært en større eksplosjon, men at det foreløpig ikke er flere opplysninger om hva som skjedde. De første meldingene går ut på at tolv mennesker ble drept og minst 50 såret.

Eksplosjonen skjedde i byen Kalaya.