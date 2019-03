To av de tre personene som ble pågrepet etter skytingen i Utrecht, hadde ingenting med saken å gjøre og er løslatt, melder flere nederlandske medier tirsdag.

Nederlandsk politi har pågrepet en hovedmistenkt, 37 år gamle Gökmen Tanis, en tyrkisk mann, som de mener skjøt og drepte tre personer på trikken i Utrecht mandag formiddag.

Det er uklart hva som er skjedd med to andre anholdte. Politiet sier at alle tre fortsatt blir avhørt, mens borgermesteren i Utrecht sier at de er blitt løslatt. Nederlandsk radio melder at de to ikke hadde noe med skytingen å gjøre og er satt fri.

Uklart motiv

Når det gjelder hovedmistenkte, Tanis, har politiet i Utrecht fremdeles ikke brakt på det rene om det var terrormotiver eller private uoverensstemmelser som lå bak skytingen. I tillegg til at tre personer ble drept, er ytterligere fem personer såret. Tilstanden er kritisk for tre av dem.

Sørgende begynte tirsdag å legge blomster på stedet der angrepet mot trikken skjedde. Ofrene for skytingen er ennå ikke formelt identifisert.

Offentlig transport går som normalt i sentrum av Utrecht. Politiets etterforskere har gjort seg ferdig med åstedet, og trikken er fjernet.

Statsminister Mark Rutte holdt tirsdag et hastemøte der sikkerhetssituasjonen dagen før lokalvalgene i Nederland var tema.

Tyrkia sjekker saken

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sier at Tyrkias etterretningstjeneste «sjekker saken», men går langt i å hevde at det dreier seg om et familieanliggende.

– Noen sier det var et terrorangrep, andre at det er en familietragedie. Vår etterretningstjeneste går gjennom saken, men jeg har ennå ikke snakket med etterretningssjefen om dette, sier Erdogan til fjernsynskanalen Ulke.

Nederlandske medier skriver at den hovedmistenkte har et omfattende kriminelt rulleblad og at han slapp ut av fengsel for bare to uker siden.