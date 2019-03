Underhusets speaker nekter å la regjeringen legge frem brexitavtalen til avstemning på nytt. Det er et kraftig tilbakeslag for statsminister Theresa May.

De folkevalgte i Underhuset har allerede stemt ned ulike versjoner av Mays kontroversielle brexitavtale to ganger. Statsministeren hadde denne uken tenkt å gi dem en tredje sjanse, i håp om å få avtalen vedtatt før hun reiser til EUs toppmøte torsdag.

Underhusets speaker John Bercow gjorde det imidlertid mandag klart at praksis fra så langt tilbake som 1604 hindrer May i å gjøre dette.

– Regjeringen kan ikke sende samme forslag, eller mer eller mindre samme forslag, til Underhuset flere ganger i løpet av samme parlamentsperiode, sa Bercow.

– Et nytt forslag må være fundamentalt annerledes. Og da mener jeg ikke en annen ordlyd, men en substansiell endring, sa han, og satt med det tilsynelatende dermed spikeren i kisten for brexitavtalen May har fremforhandlet med EU i sin nåværende form.

Lang utsettelse?

Under torsdagens toppmøte skal May be om en utsettelse av brexit. Dersom Underhuset vedtar brexitavtalen, vil hun be om en utsettelse frem til 30. juni slik at parlamentet har tid til å godkjenne nødvendige lovendringer.

Dersom avtalen hennes ikke har støtte i Underhuset før toppmøtet, har May advart sine motstandere om at brexit-utsettelsen kommer til å bli lang, muligens på ubestemt tid.

Det vil i så fall bety at Storbritannia vil måtte delta i valget på EU-parlament 23.–26. mai, noe regjeringen har forsøkt å unngå.

Klar margin

Uavhengig av Bercows uttalelser ville May hatt betydelige utfordringer med å sikre seg nok støtte i Underhuset.

Den første brexitavtalen hun fremmet til avstemning, ble i januar nedstemt med 230 stemmers margin. Den endrede avtalen hun forsøkte å få gjennom forrige uke, ble avvist med 149 stemmer.

De siste dagene har regjeringen hatt intense samtaler med det nordirske unionistpartiet DUP, som hittil har sagt nei til avtalen.

Støtte fra dem er avgjørende hvis May skal ha håp om å vinne flertallet over på sin side, men mandag ettermiddag opplyste regjeringens talsperson James Slack at gjennombruddet så langt hadde uteblitt.

Den innflytelsesrike Brexit-forkjemperen Jacob Rees-Mogg er blant dem som har sagt at han vil vente og se hva DUP gjør før han bestemmer seg for hvorvidt han vil støtte Mays avtale.

EU lei

Etter månedsvis med politisk vranglås stemte de britiske folkevalgte i forrige uke for å søke utsettelse av brexit. Det vil trolig sørge for at de unngår en kaotisk skilsmisse 29. mars.

Makten til å gi britene en utsettelse ligger imidlertid hos EU, hvis ledere er mektig lei av den britiske vinglingen.

Flere av lederne i blokken har uttalt at de kun vil gi britene en utsettelse dersom de har en solid plan for hva de skal gjøre med den ekstra tiden.

– Vi må vite hva britene vil ha. Hvor lang skal utsettelsen være, hvorfor skal de ha den, hvordan skal den gjennomføres i praksis, hva er egentlig målet med utsettelsen? sier Tysklands utenriksminister Heiko Maas

– Fra belgisk hold har vi ingenting imot å gi en utsettelse, men spørsmålet er hva de vil bruke den til, sier Belgias utenriksminister Didier Reynders.