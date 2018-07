Filmprodusenten Harvey Weinstein innrømmer å ha tilbudt filmroller i bytte mot sex, ifølge et britisk tidsskrift. Men det avviser advokaten hans.

I et intervju som det britiske tidsskriftet The Spectator trykker, kommenterer han angivelig for første gang anklagene mot ham om seksuelle overgrep og voldtekt og innrømmer der at han utnyttet sin maktposisjon.

– Ingen jenter så min vei før jeg ble et stort navn i Hollywood. Ja, jeg tilbød dem filmroller i bytte mot sex, men det gjorde og gjør alle, sier han ifølge tidsskriftet og legger til at han aldri tvang noen til noe de ikke ville.

Trukket tilbake

Intervjuet ble offentliggjort fredag, men få timer senere så det ut til å ha blitt trukket tilbake før det igjen var å finne på tidsskriftets nettside lørdag.

Weinsteins advokat Benjamin Brafman avviser overfor New York Times at Weinstein noensinne har uttalt seg om saken til The Spectator.

– Jeg var til stede under samtalen. Det var ikke et intervju, men et sosialt møte mellom gamle venner. De diskuterte ikke saken. Det ville jeg aldri ha tillatt, sier Brafman.

– Han har aldri sagt noe om å bytte filmroller mot sex. Det har dere mitt ord på, sier han videre.

Overgrep mot 70 kvinner

Weinstein erklærte seg mandag ikke skyldig i en tredje siktelse mot ham om at han forulempet en kvinne i 2006. Han er fra før siktet i to saker der han også har nektet seg skyldig.

Til sammen er han beskyldt for å ha voldtatt eller begått andre seksuelle overgrep mot over 70 kvinner, de fleste i filmbransjen.

Dommer James Burke avviste mandag en anmodning fra påtalemyndigheten om å sette Weinstein i husarrest. I mai betalte han en kausjon på 1 million dollar for å slippe ut av fengsel.