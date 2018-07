Lite visste bandet at de skrev sanger om brexit.

Free As A Bird?

Dette var temaet for folkeavstemningen i Storbritannia i 2016. Skulle landet melde seg ut av EU, eller skulle de bli?

Hello, Goodbye, svarte folket.

Og dermed måtte Storbritannia melde seg ut av EU. Saken fikk navnet brexit.

Nå skal utmeldingen faktisk skje. Forhandlingene om hvordan dette skal foregå, har skapt krise i den britiske regjeringen.

Theresa May la i forrige uke frem sin plan for hvilken avtale landet skal ha med EU i fremtiden.

You Can't Do That, sa to av ministerne – og forlot regjeringen.

Vil regjeringen bryte sammen? Vil Theresa May overleve som statsminister, og hva skjer nå?

BT har lett etter svar i tekstene til det største musikkfenomen som landet noen gang har skapt: The Beatles.

Og vi har stilt NTNU-professor og Storbritannia-ekspert Kristian Steinnes følgende spørsmål:

Tell me what you see?

1: The Fool on the Hill

But the fool on the hill

Sees the sun going down

And the eyes in his head

See the world spinning round

Reuters

Solnedgang for den britiske suvereniteten, og en verden som spinner ut av kontroll?

I forrige uke møttes regjeringen i statsminister Theresa Mays sommerhus på landsbygden, omgitt av grønne gressbakker på alle sider.

Theresa May la frem en plan for hvilke avtaler Storbritannia skulle kjempe for under brexit-forhandlingene med EU.

Landets egen brexit-minister David Davis var dypt uenig i strategien, og trakk seg fra regjeringen. Det gjorde også utenriksminister Boris Johnsen.

2: Drive My Car

Baby you can drive my car

Yes I'm gonna be a star

Baby you can drive my car

And maybe I love you

Beep beep'm beep yeah!

Toby Melville, Reuters

Et av de mest erkebritiske bilder som finnes, er det av dronning Elisabeth som klamrer seg til rattet iført skinnhansker og skaut, og ruser av gårde på landsbygden i sin grønne Range Rover.

Men nå truer bilprodusenten Jaguar med å flytte hele bilproduksjonen til andre land i EU – dersom ikke Theresa May får til en gunstig tollavtale.

Finanseliten i City of London vil ha en avtale fri for tollavgifter eller kvoter.

Theresa May møter knalltøffe forhandlinger med EU. De har allerede sagt at Storbritannia ikke kan forvente for mange særavtaler når de skal trekke seg ut av EU.

3: Chains

Chains, well I can't break away from these chains

Can't run around

Cos I'm not free

Whoa, oh, these chains of love won't let me be, yeah

Reuters

Lenkene som holder Storbritannia fast, er EU. Det mener mange av de konservative «hardlinerne» – som ønsker at Storbritannia skal bryte alle bånd til EU for å bli helt frie.

De vil ikke lenger at EU-domstolen skal stå over britisk lov i spørsmål som handler om det indre markedet. De vil at parlamentet skal kunne styre helt uten påvirkning.

4: Let it be

When I find myself in times of trouble

Mother Mary comes to me

Speaking words of wisdom

Let it be

Peter Nicholls, Reuters

Nei, det er akkurat det det konservative partiet ikke klarer: å la gamle krangler ligge. Hvor tett samarbeid landet skal ha med EU, er en konflikt som har plaget det konservative partiet i flere tiår.

Tidligere statsminister John Major har i flere tiår vært en varm forkjemper for et tettest mulig samarbeid med EU. Han har kalt regjeringens forhandlingsstrategi for «tussete». Flere konservative politikere kaller kritikken hans for «billig».

5: Yesterday

Yesterday

All my troubles seemed so far away

Now it looks as though they're here to stay

Oh, I believe in yesterday

Cathal Mcnaughton, Reuters

Brexit handler om mer enn å beholde jobbene, redusere innvandring og få økonomisk vekst. Det handler også om å handle med pund og å kjøre på venstre side av veien – og hele landets historie.

De yngste velgerne ønsket å bli i EU, mens de eldste ønsket en utmelding. De ville tilbake til klarere grenser og en sterkere dyrking av alt det britiske.

En ideologi med et suverent Storbritannia har røtter tilbake til kolonitiden. Da var de en stormakt i verden, helt uten styre fra andre.