Levningene etter 800 tyske soldater som ble drept under andre verdenskrig, er funnet i en massegrav i Volgograd i Russland.

Funnet ble gjort under et byggearbeid i den sørvestlige russiske byen Volgograd, opplyste den tyske kommisjonen for krigsgraver fredag.

Levningene tilhører tyske soldater som ble drept i vintermånedene i overgangen mellom 1942 og 1943, ifølge kommisjonen. Full utgraving vil være vanskelig fordi deler av massegraven ligger under boligbygninger.

Den tyske kommisjonen for krigsgraver har jobbet tett med russiske myndigheter i 25 år. Dersom levningene kan identifiseres, vil familiemedlemmer bli kontaktet.

Adolf Hitlers angrep på Sovjetunionen kulminerte i 1942 med slaget om Stalingrad, byen som i dag heter Volgograd. Tyske og sovjetiske styrker kjempet fra hus til hus, og ofte fra rom til rom, i det tyskerne til slutt kalte en «rottekrig».

Fra slagets innledning i august 1942 til tyskerne overga seg i februar 1943 falt 750.000 stridende – 480.000 på sovjetisk side og 270.000 på tysk side.