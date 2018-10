Franske redningsmannskaper mener å ha oppdaget livstegn i ruinene av et hotell i Palu, nesten én uke etter jordskjelvkatastrofen.

Hotell Mercure var en av flere store bygninger som raste sammen da jordskjelvet og tsunamien rammet byen Palu på øyen Sulawesi sist fredag.

Torsdag oppdaget redningsarbeidere fra den franske organisasjonen Pompiers de l'urgence ved hjelp av en avansert skanner tegn til liv i ruinene.

Et forsøk på å bore seg gjennom tykke betonglag med drill, måtte avbrytes da det ble mørkt. Fredag morgen blir arbeidet gjenopptatt med tyngre utstyr.

Mange ofre

1.558 mennesker er hittil bekreftet omkommet i katastrofen, men hundrevis av andre ligger fortsatt begravd under sammenraste bygninger og gjørme, opplyste en talsmann for indonesiske krisemyndigheter torsdag.

2.550 mennesker er innlagt på sykehus med alvorlige skader, og FN anslår at 200.000 har behov for umiddelbar nødhjelp.

Mangelfull innsats

Indonesiske myndigheter får kritikk for sein og mangelfull redningsinnsats, og hjelpen fra utlandet har også latt vente på seg.

Torsdag landet de fem første utenlandske flyene med nødhjelp i Palu, og ytterligere 15 fly ventes i løpet av de kommende dagene, opplyser øverstkommanderende for det indonesiske flyvåpenet, Yuyu Sutisna.

– Flyene innebærer ikke at logistikkproblemene er over, for flyplassen i Palu har svært begrenset kapasitet, sier Yuyu.

Flyplassen er delvis ødelagt, men er nå utbedret og i stand til å ta imot fly, opplyser han.

Rasert landsby

Hjelpearbeidere fra Røde Kors tok seg torsdag frem til en landsby som var helt jevnet med jorden utenfor Palu.

– Våre folk kjemper seg frem langs ødelagte veier og gjennom ruiner og forsøker å ta seg frem til nye områder og hjelpe overlevende der. De finner ødeleggelser og tragedie over alt, forteller Iris van Deinse i Den internasjonale Røde Kors-føderasjonen (IFRC).

Røde Kors har sendt tre skip til katastrofeområdet, lastet med tankbiler med drikkevann, feltkjøkken og annen nødhjelp, og det første av disse skulle etter planen være fremme torsdag.

Drikkevann

Hjelpeorganisasjonen Oxfam opplyser at de jobber for å gi rent drikkevann og annen nødhjelp til en halv million mennesker på Sulawesi.

– I mange områder i Palu og landsbyene rundt fins det verken drikkevann eller toaletter. Sanitærforholdene er derfor svært bekymringsfulle, sier Ancilla Bere i Oxfam.

Norske myndigheter har gitt 24 millioner kroner til redningsarbeidet.

– Det er viktig at hjelpen kommer raskt frem til de som trenger den. Gjennom vår støtte både til FNs og Røde Kors’ nødhjelpsfond har vi kunnet bidra til dette. Midlene vil gå til å sikre grunnleggende helsebehov, rent vann, mat, husly og psykososial støtte til de som er rammet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Plyndring

Innbyggerne i Palu og de andre hardest rammede områdene sliter med å skaffe seg mat og andre livsnødvendigheter. De fleste butikkene holder fortsatt stengt og plyndring er utbredt.

87 mennesker er ifølge politiet pågrepet for plyndring siden jordskjelvet, og soldatene i Palu-området har fått ordre om å skyte med skarpt om de tar noen på fersken.

– Hvis det er mer plyndring, kommer vi først til å fyre av et raskt varselskudd og deretter skyte for å stanse dem, sa oberst Ida Dewa Agung Hadisaputra onsdag.

Våkner til liv

Snart en uke etter jordskjelvet og tsunamien begynte imidlertid Masomba-markedet i Palu torsdag så vidt å våkne til liv igjen, og flere av butikkene kunne tilby både ris, kjøtt og fisk.

– Det er flott at markedet har åpnet igjen, selv om mange av butikkene fortsatt holder stengt, sier 41 år gamle Jumyati.

– Jeg har kjøpt litt ris, fisk og krydder, forteller hun.