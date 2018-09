George Papadopoulos, tidligere valgmedarbeider for Donald Trump, ble fredag dømt til 14 dagers fengsel for å ha løyet til FBI om kontakt med russere.

Papadopoulos var spesialrådgiver for utenriksspørsmål hos Trump. Dommer Randolph Moss slo fredag fast at Papadopoulos har løyet i en etterforskning viktig for den nasjonale sikkerheten.

Dommeren har i tillegg til de 14 dagene i fengsel dømt Papadopoulos til en bot på 9.500 dollar og 200 timere samfunnstjeneste. Dommen ble avsagt i en føderal domstol i Washington.

Spesialetterforsker Robert Mueller står bak saken mot 31 år gamle Papadopoulos i forbindelse med granskingen om russisk innblanding i presidentvalgkampen i 2016 og angivelige forbindelser til Trumps valgkamp.