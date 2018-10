Frivillige begynte mandag å legge ofre for jordskjelvet i Indonesia i massegraver. Ifølge en hjelpeorganisasjon er over 1200 funnet døde etter skjelvet.

– Dette må gjøres så snart det lar seg gjøre, av helsemessige og religiøse årsaker, sier Willem Rampangilei, leder for landets kriseberedskapsmyndighet (BNPB).

545 døde som ble oppbevart ved ett enkelt sykehus gjennom helgen, ble lagt i en massegrav i Palu mandag. Graven er 100 meter lang og 10 meter bred. Den kan utvides ved behov, opplyser Rampangilei.

Hærens talsmann Mohammad Thorir sier massegraven, som ligger ved siden av et offentlig gravsted, har plass til 1000 lik.

AP / NTB scanpix

De øvrige døde blir fraktet til graven fra andre sykehus i området. Alle ofrene har blitt fotografert slik at deres pårørende vet hvor sine kjære ligger begravet.

Videoopptak viser lokalbefolkningen gå fra likpose til likpose og åpne dem for å se om de kan gjenkjenne ansiktene.

Stigende dødstall

Ifølge indonesiske myndigheter er 844 personer funnet døde etter fredagens jordskjelv og tsunami som rammet øyen Sulawesi.

Ifølge en hjelpeorganisasjon er tallet høyere.

– Totalt er 1203 lik funnet, men noen er fremdeles ikke identifisert eller hentet ut, sier Insan Nurrohman, visepresident i den store lokale hjelpeorganisasjonen Aksi Cepat Tanggap.

AP / NTB scanpix

Informasjonen er basert på tall fra organisasjonens frivillige i den hardt rammede byen Palu på Sulawesi. Kriseberedskapsmyndigheten BNPB er kjent med det høyere tallet som organisasjonen oppgir, men understreker at det kun er basert på anslag.

– Tallene vi sitter på er basert på identifiserte ofre, sier BNPBs talsmann Sutopo Nugroho.

Det er imidlertid ventet at antall døde vil fortsette å stige. Minst 90 personer er registrert som savnet på myndighetenes lister. 48.000 mennesker er blitt drevet på flukt fra sine ødelagte hjem, opplyser Nugroho.

Nødhjelp

Redningsmannskaper leter fortsatt i ruinene etter de mange bygningene som raste sammen fredag.

Mandag ble både militærfly og kommersielle fly satt inn i arbeidet med å frakte nødhjelp og forsyninger til overlevende. Mangel på mat og andre nødvendigheter har begynt å sette preg på lokalbefolkningen. Det er også desperat behov for å få på plass maskiner for å hjelpe med å gjennomsøke sammenraste bygninger, blant dem et åtte etasjer høyt hotell i Palu, der det mandag fortsatt kunne høres stemmer fra ruinene.

Lokalt fjernsyn melder at rundt 3000 innbyggere i Palu dro i samlet flokk til flyplassen i et forsøk på å kunne forlate området. Fjernsynsbilder viser folk som ropte i sinne fordi de ikke fikk være med et militærfly som skulle dra fra stedet.

– Vi har ikke spist på tre dager! Vi ønsker bare å være trygge, ropte en kvinne.

AP / NTB scanpix

Fanger på rømmen

Opptil 1200 innsatte har forsvunnet fra overfylte fengsler i Palu og Donggal på Sulawesi etter at øya ble rammet av jordskjelv og tsunami før helgen, bekrefter Indonesias regjering.

– Jeg er sikker på at de rømte fordi de fryktet at de ville bli rammet av jordskjelvet. Dette dreier seg helt sikkert om liv eller død for fangene, sier Sri Puguh Utami i justisdepartementet.

President Joko Widodo ga søndag grønt lys for å motta internasjonal hjelp. Det er så langt ikke kjent hva slags hjelp han har gitt klarsignal for, men de rammede områdene mangler først og fremst medisinsk utstyr, mat og vann.