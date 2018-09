Donald Trump krever å få vite hvem av hans medarbeidere som i en kronikk hevder at det blir drevet en hemmelig «motstandskamp» mot presidenten i Det hvite hus.

– Forræderi? spurte Trump i en Twitter-melding etter at New York Times publiserte den anonyme kronikken hvor motstandskampen skildres.

Jakten på forfatterens identitet ble nærmest umiddelbart igangsatt både i Det hvite hus og på sosiale medier.

– Dette er som en skrekkfilm hvor alle skjønner at den som ringer, er inne i huset, sier en anonym tidligere ansatt i Det hvite hus til Washington Post.

Trump selv tviler på om kronikken overhodet er skrevet av noen i hans statsapparat. Om så likevel er tilfelle, krever presidenten å få vite navnet.

– Hvis den ryggesløse anonyme personen faktisk eksisterer, så må the Times av hensyn til nasjonens sikkerhet overgi ham/henne til regjeringen umiddelbart, tvitrer Trump.

– Jobber iherdig

At New York Times trykker kronikker av folk som ikke vil stå frem med navn, er høyst uvanlig. Avisen beskriver vedkommende som en «høytstående tjenestemann i Trump-administrasjonen».

Mange høytstående tjenestemenn i Trumps administrasjon «jobber iherdig innenfra for å hindre deler av hans agenda og hans verste tilbøyeligheter», heter det i kronikken.

– Jeg er en av dem, innrømmer forfatteren.

I kronikken beskrives Trump som en leder uten moral som stadig skifter mening og som har stor sans for diktatorer og autoritære ledere.

Siden Trump er på kollisjonskurs med mange av sine medarbeidere, er resultatet «et presidentskap langs to spor».

Konstitusjonell krise

Tidligere ble det «innad i regjeringen hvisket» om å få Trump avsatt fordi han er uskikket som president, hevder kronikk-forfatteren.

Trump-skeptikerne i regjeringen skal imidlertid ha gått bort fra dette fordi de ikke ønsket å «forårsake en konstitusjonell krise».

– Så vi vil gjøre det vi kan for å styre administrasjonen i riktig retning helt til – på den ene eller andre måten – dette tar slutt.

Trump-tilhengere har lenge hevdet at folk i det amerikanske statsapparatet og USAs eliter forsøker å motarbeide den folkevalgte presidenten. I amerikanske høyreorienterte medier blir denne påståtte tendensen ofte kalt «den dype staten».

New York Times kronikk-forfatter liker imidlertid ikke denne betegnelsen på det vedkommende selv kaller «resistance» – motstandskamp.

– Dette er ikke arbeidet til en såkalt dyp stat. Det er arbeidet til en stabil stat.

– Ufattelig

New York Times skriver at de har valgt å publisere teksten anonymt fordi den representerer et «viktig perspektiv» – og fordi forfatteren risikere å miste jobben hvis identiteten avsløres.

Innholdet vekker stor oppsikt blant amerikanske politiske analytikere. Historiker Douglas Brinkley sier til Washington Post at det nærmest er ufattelig at en person i Det hvite hus sier det finnes en gruppe som prøver å sørge for at presidenten ikke gjør irrasjonelle eller farlige ting.

Ikke bare Trump, men også hans kommunikasjonssjef Sarah Sanders kommer med skarp kritikk av kronikkforfatteren.

«Personen bak denne kronikken har valgt å svike heller enn å støtte den rettferdig valgte presidenten i USA. Han setter ikke landet først, men tvert imot seg selv og sitt eget ego foran viljen til det amerikanske folk. Denne feigingen bør gjøre det eneste rette og si opp», skriver Sanders i uttalelse.