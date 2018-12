Storbritannias statsminister Theresa May varsler kamp til siste slutt mot mistillitsforslaget som nå er reist mot henne i det konservative partiet.

Onsdag morgen ble det klart at Det konservative partiet skal stemme over om May skal kastes som partileder.

Avstemningen vil bli holdt allerede onsdag kveld, opplyser Graham Brady, som leder de konservatives såkalte 1922-komité i Underhuset. Komiteen omfatter storparten av partiets representanter i den lovgivende forsamlingen.

Kort tid etter at mistillitsforslaget ble gjort kjent, møtte May pressen utenfor statsministerboligen i Downing Street for å slå tilbake.

– Jeg vil kjempe mot med alle krefter, sa hun.

Brexitopprør

Opprøret skyldes voldsom misnøye i det konservative partiet med Mays håndtering av forhandlingene med EU om en brexitavtale.

Den utløsende årsaken til avstemningen er at minst 48 konservative parlamentarikere har skrevet brev hvor de har uttrykt mistillit til May. De utgjør 15 prosent av partiets parlamentsgruppe – noe som er grensen for når en mistillitsavstemning blir utløst.

Hvis Theresa May taper avstemningen, vil det bli utløst en ny lederkamp der hun ikke får lov å stille.

Men skulle hun derimot vinne, fredes hun i ett år, slik at ingen kan utfordre henne. May må få støtte fra minst 158 av de konservatives 315 parlamentarikere for å overleve.

Intenst diplomati

Den skjebnesvangre avstemningen kommer samtidig som May har satt i gang en intens diplomatisk kampanje for å forsøke å skvise nye innrømmelser ut av sine partnere på EU-siden før EUs toppmøte i Brussel førstkommende torsdag.

Den britiske statsministeren var tirsdag i Haag, Berlin og Brussel for å diskutere saken med europeiske ledere.

Onsdag skulle hun etter planen videre til Dublin for å møte Irlands statsminister Leo Varadkar, men denne turen ble avlyst da mistillitsforslaget ble kjent.

– Jeg vil nå bli i London for å legge fram min sak, sa May.

Viser til tidsnød

Skal de konservative velge ny partileder nå, vil det sette landets framtid i fare og skape usikkerhet i en tid der Storbritannia ikke har råd til slikt, advarte May.

En ny partileder vil ikke være på plass innen 21. januar, påpeker hun. Dette er fristen som er satt for en avstemning i Parlamentet om utmeldingsavtalen som May har forhandlet fram med EU. Brytes denne fristen, kan konsekvensen ifølge May bli at opposisjonen får kontroll over brexitforhandlingene.

Hun tror heller ikke at en ny partileder vil rekke å reforhandle brexitavtalen før 29. mars 2019, som er datoen for selve skilsmissen.

– Så noe av det første en ny leder vil måtte gjøre, er å utsette eller avlyse utmeldingen, sa May.

Får støtte

Ifølge May er det i realiteten bare Labours partileder Jeremy Corbyn som tjener på det hvis de konservative nå river hverandre i stykker nå i innspurten av forhandlingene med EU.

Et ledervalg, påpeker hun, vil heller ikke endre på den parlamentariske situasjonen eller hva det er mulig å få EU til å gå med på i forhandlingene.

Arbeidsminister Amber Rudd skriver på Twitter at May har hennes fulle støtte.

«På dette kritiske tidspunktet må vi støtte og samarbeide med statsministeren for å levere på EU-utmeldingen og vår innenrikspolitiske agenda», skriver hun.