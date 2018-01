Idlib by er blitt rammet av en rekke syriske og russiske luftangrep den siste tiden, og søndag eksploderte det som etter alt å dømme var en bilbombe ved en base for fremmedkrigere fra Russland og Kaukasus. Dette bildet viser en mann og sønnen hans som har flyktet fra en landsby like ved Idlib by. Foto: AP / Edlib Media Center / NTB scanpix