En Ku Klux Klan-leder i North Carolina sier at han er glad for at en kvinnelig motdemonstrant ble drept da høyreekstreme demonstrerte i Charlottesville.

Justin Moore, som titulerer seg som Grand Dragon for the Loyal White Knights of Ku Klux Klan, sier ifølge TV-kanalen WBTV at motdemonstrantene var «en gjeng med kommunister som protesterte mot andres ytringsfrihet» og at «det plager meg ikke i det hele tatt at de ble skadd».

– Jeg er glad for at de folkene ble truffet, og jeg er glad for at den jenten døde, sa Moore i en uttalelse til WBTV.

I opptaket sier han også at han tror det blir mer slik vold fremover.

Lørdag kjørte en bil inn i de antirasistiske motdemonstrantene i Charlottesville i høy fart, 19 ble skadd og 32 år gamle Heather Heyer ble drept.