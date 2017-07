Den kinesiske dissidenten og nobelprisvinneren Liu Xiaobo er død, opplyser en talsmann for myndighetene i Shenyang.

Den 61 år gamle dissidenten ble i mai i år diagnostisert med langt fremskredet leverkreft og overført fra fengsel til et sykehus i Shenyang. Tilstanden hans ble de siste ukene gradvis forverret, og legene opplyste denne uka at han var døende.

Kinesiske myndigheter avviste alle krav om å la Liu Xiaobo dra til utlandet for behandling og hevder at han var for syk. Utenlandske leger som besøkte ham, var av en annen oppfatning.

Ble nektet utreise

Tyskland og USA ba tidligere i uka kinesiske myndigheter om å gi slipp på Liu, men Beijing nektet.

– Vi håper at landene det gjelder kan respektere Kinas juridiske suverenitet og avstå fra å blande seg inn i Kinas indre anliggender under påskudd av at dette er en enkeltsak, sa en talsmann for kinesisk UD, Geng Shuang, torsdag.

Få timer senere meldte justismyndighetene i Shenyang at den kinesiske dissidenten var avgått ved døden.

– Kina har tungt ansvar

Leder for Den norske Nobelkomite, Berit Reiss-Andersen, sier i en uttalelse at komiteen håpet til det siste at Liu Xiaobo ville bli løslatt for å kunne reise til utlandet for livsforlengende medisinsk behandling.

– Med hele verden som tilskuere valgte kinesiske myndigheter i stedet å opprettholde isolasjonen av Liu Xiaobo, sier hun.

– Det hviler et tungt ansvar på skuldrene til kinesiske myndigheter for Liu Xiaobos tidlige død, står det i uttalelsen.

– Hans fravær fra prisseremonien ble markert med en tom stol. Vi må nå erkjenne at den stolen for alltid vil forbli tom. Men vi er samtidig sikre på at Liu Xiaobo vil forbli et kraftfullt symbol for alle som kjemper for frihet, demokrati og en bedre verden, sier Reiss-Andersen.

Jagland: Viktig del av fredskampen

Thorbjørn Jagland, som ledet Nobelkomiteen da Liu Xiaobo fikk fredsprisen, sier til NTB at Liu hadde en stående invitasjon om å komme til Norge og motta den.

– Det er trist å notere seg at han er den andre i hele nobelhistorien som ikke har kunnet motta prisen fordi han døde i fengsel, sier Jagland.

Den forrige var den tyske pasifisten Carl von Ossietzky, som døde på sykehus under nazistene i 1938.

– Liu Xiaobo var en mann som kjempet for menneskerettigheter med fredelige midler og Nobelkomiteen ønsket å understreke at kampen for menneskerettigheter er en viktig del av kampen for fred, sier Jagland.

Knut Arild Hareide hyller Liu Xiaobo på Twitter.

– Med sorg mottatt meldingen om at Liu Xiaobo tapte kampen mot kreften. Noen mennesker ofrer alt for andres frihet, skriver KrF-lederen på Twitter.

Lius kone Liu Xias og andre familiemedlemmer har de siste dagene vært på sykehuset der han lå, men de har ikke fått snakke med omverdenen. Meldingen om dissidentens død er heller ikke bekreftet fra annet hold.

Liu ble i 2009 dømt til elleve års fengsel for å ha vært med på å skrive det politiske manifestet Charter 08, som krever demokrati og politiske reformer i Kina. Året etter ble han tildelt Nobels fredspris.