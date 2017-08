Italia vil sende krigsskip til libysk farvann

INSPISERT: Båten «Iuventa» brukes av den tyske organisasjonen Jugend Rettet for å plukke opp flyktninger og migranter. Denne uken ble skipet inspisert av italienske myndigheter. Etter inspeksjonen i havnen i Lampedusa kunne «Iuventa» seile videre. Aksjonen var imidlertid et klart signal til de andre organisasjonene om at de er under oppsyn. Bildet er fra juni, da skipet plukket opp båtflyktninger utenfor kysten av Libya. FOTO: STEFANO RELLANDINI, REUTERS