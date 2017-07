De tyske bilprodusentene Volkswagen, Audi, Porsche, BMW og Daimler i årevis hatt en hemmelig samarbeid om blant annet dieselutslipp, ifølge Der Spiegel.

– Den tyske bilindustrien har gjennom hemmelige arbeidsgrupper blitte enige om teknologien i kjøretøyene, kostnader, leverandører, markeder, strategier og til og med om håndteringen av utslipp fra dieselbilene, skriver det tyske magasinet Der Spiegel fredag.

Det var Volkswagen, som eier Audi og Porsche, og Daimler, eier av Mercedes-Benz, som rapporterte inn kartellet i et hemmelig brev som magasinet har sett, til tyske konkurransemyndigheter. Volkswagen skriver ifølge Spiegel brevet at et slikt samarbeid mellom alle landets store bilprodusenter kan ha ført til overtredelse av konkurranselovgivningen i landet. BMW og Daimler vil ikke kommentere saken.

Mer enn 200 ansatte som jobbet for de ulike tyske bilprodusentene, skal ha jobbet sammen i rundt 60 grupper med alt fra bilutvikling, drivstoff, motor, bremser, leverandører og priser på bildeler. Siden 2006 har det også vært en hel rekke møter om dieseleksos, og om å redusere farlige utslipp, skriver Spiegel. Bilprodusentene skal blant annet ha blitt enige om å installere bare små tanker med behandlingsløsningen AdBlue som er brukt for å konvertere farlige gasser til vann og nitrogen.

Der Spiegel skriver at tankene bilprodusentene ble enige om, var for små til å kunne klare å redusere utslippene til det nivået bilprodusentene egentlig hadde lovet.

Volkswagen innrømte i september 2015 at de hadde jukset med utslippsdata for dieselbiler. Nylig ble det kjent at også Mercedes-Benz og Daimler etterforskes av tyske myndigheter.