Biden: – Min agenda er ikke mot Russland

USAs president Joe Biden understreket behovet for et stabilt og forutsigbart forhold mellom USA og Russland etter møtet med Russlands president Vladimir Putin.

President Joe Biden på sin pressekonferanse etter møtet. Foto: Patrick Semansky / AP / NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Biden og Putin uttalte begge i sine pressekonferanser etter møtet i Genève at det var en positiv og konstruktiv tone mellom dem.

Begge parter la også vekt på at et stabilt forhold mellom landene er viktig for verdens sikkerhet. Biden la til at han tror det siste Putin ønsker er en kald krig mellom landene.

Den amerikanske presidenten innledet pressekonferansen med å si at hans agenda ikke er mot Russland, men for det amerikanske folket. Han la også til at USA vil fortsette å ta opp menneskerettighetsspørsmål, blant annet rundt Aleksej Navalnyj og amerikanere som er fengslet i Russland.

Foreløpig er det mest konkrete som har kommet ut av møtet at partene er enige om å sende hverandres ambassadører tilbake til hovedstedene. De to landene er imidlertid enige om å samarbeide mer om cybersikkerhet, og om å utvide kontakten også på andre områder der landene har felles interesser.

– Vi får vente og se hva dette fører til, sier Biden.