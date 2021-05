Trump-lojalist erstatter Liz Cheney i lederverv i Kongressen

Republikanerne i Representantenes hus har som ventet valgt Elise Stefanik som sin tredje øverste leder i forsamlingen.

Elise Stefanik erstatter Liz Cheney i en lederfunksjon blant Republikanerne i Representantens hus. Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

Cheney ble kastet fra posten etter at hun hadde kritisert tidligere president Donald Trump for hans påstander om at han tapte valget i november på grunn av juks. Hun også kritisert ham for å oppildne dem som stormet Kongressen i januar.

– Å forholde seg taus og ignorere løgnen gir bare energi til løgneren. Jeg vil ikke sitte og se på at andre leder partiet vårt bort fra rettsstaten og slutter det til den tidligere presidentens korstog for å undergrave vårt demokrati, har Cheney uttalt.

Kritikken mot Trump er blitt tatt svært ille opp i partiet, der mange er rasende på henne. De mener hun skaper splittelse og heller burde konsentrere seg om å hjelpe Republikanerne til å vinne mellomvalget til neste år.