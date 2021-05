Israel frykter nye raketter – og truer med nye angrep på Gazastripen

Mens det israelske forsvaret (IDF) frykter hevnaksjoner etter drapet på Hamas-topper, truer Israels ledere med nye, ødeleggende angrep på Gazastripen.

Røyk stiger opp fra en tankbil i Ashkelon som ble truffet av en rakett som ble avfyrt fra Gazastripen. Foto: Ariel Schalit / AP / NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Onsdag fortsatte rakettene å hagle over Israel i en slik grad at sirenene gikk gjentatte ganger i Tel Aviv og andre byer, og det israelske luftvernet blir presset. Etter alt å dømme vil rakettangrepene mot israelske byer bare tilta i hyppighet.

Det er iallfall slik IDF bedømmer situasjonen, skriver Times of Israel. Ifølge avisen regner IDF med at drapene på flere Hamas-topper vil utløse nye rakettangrep mot byer i det sentrale Israel.

Angrepene mot Gazastripen vil også fortsette. Onsdag ettermiddag ble en høyblokk i Gaza by truffet i et israelsk luftangrep. Direktesendte bilder på israelske TV-kanaler viste hvordan store deler av bygget raste sammen.

Ifølge palestinske medier var det kort tid tidligere blitt sluppet missiler uten eksplosiver på bygningen for å advare dem som var i den om å komme seg ut.

Palestinere sørger under en begravelse for et av ofrene for luftangrepene mot Gaza de siste dagene. Foto: Nasser Nasser / AP / NTB

Hamas-topper og israelsk soldat drept

Onsdag bekreftet Hamas at flere høytstående ledere er drept i de israelske luftangrepene mot Gaza. Blant de drepte er gruppens militære leder i Gaza by, Bassem Issa, ifølge opplysningene.

Ifølge Haaretz opplyser helsemyndigheter i Gaza at 56 personer er drept i angrepene mot Gaza de siste dagene.

Blant dem er 14 barn, fem kvinner og en pensjonist. 335 personer er skadet i angrepene. Israel hevder de retter angrepene utelukkende mot militære mål, og at de gjør sitt ytterste for å unngå at sivile blir drept.

Onsdag fikk Israel også sitt første militære tap i den siste runden med konflikt, da en israelsk soldat ble drept i et rakettangrep mot jeepen han satt i ved grensen til Gazastripen.

En bygning i Gaza by som er totalødelagt av israelske angrep. Foto: Adel Hana / AP / NTB

Varsler nye angrep

Israels forsvarsminister Benny Gantz la an til en uforsonlig tone onsdag, og sa at det ikke er aktuelt å snakke om våpenhvile før angrepene mot Gaza har skapt det han kaller en langvarig stillhet.

Statsminister Benjamin Netanyahu besøkte sårede på et sykehus i Holon. Der sa han at militæroperasjonen i Gaza ikke vil bli avsluttet med det første.

– Vi har eliminert høytstående Hamas-ledere, og dette er bare begynnelsen. Vi vil treffe dem hardere enn de kunne ha drømt om, sier Netanyahu.

Netanyahu la til at Israel vil svare på angrepene fra Gaza med stadig økende kraft.

En storbrann etter det som skal være et rakettangrep fra Gaza mot en israelsk oljeledning nær Ashkelon i Israel tirsdag. Foto: AMIR COHEN / Reuters / NTB

Over 1000 raketter avfyrt

I Gaza by steg svart røyk opp da dagslyset kom onsdag morgen. Ifølge myndighetene der er alle byens politistasjoner ødelagt i angrepene.

IDF opplyser at det så langt i konflikten er blitt avfyrt mer enn 1.050 raketter fra Gaza mot Israel. 200 av dem har landet inne på Gazastripen.

Nyhetsbyrået AP skriver at den israelske hæren tilsynelatende forbereder seg på en mulig bakkeinvasjon, ettersom talsmann Jonathan Conricus bekrefter at to brigader er blitt sendt til grenseområdene.

En palestinsk kvinne sørger over liket til sin sønn Rasheed Abu Arra, ett av ofrene for luftangrepene mot Gazastripen. Foto: Majdi Mohammed / AP / NTB

Opptøyer i israelske byer

Israel er også under press innenfor landets egne, omstridte grenser. Konflikten ble utløst av et sinne blant palestinere bosatt i Israel, etter trusler om tvangsutkastelser i Øst-Jerusalem.

Det førte til sammenstøt mellom israelsk politi og palestinere i den hellige måneden ramadan, og eskalerte da flere hundre ble skadet i sammenstøt i og ved al-Aqsa-moskeen, som er ett av muslimenes helligste steder.

Det har også vært opptøyer i flere israelske byer med en høy andel arabiske innbyggere. Onsdag beordret forsvarsministeren grensevakter til flere byer for å bistå politiet, skriver AP.

En ung jente trøstes av faren ved et hus i Yehod, sentralt i Israel, som er rammet av en rakett som ble avfyrt fra Gazastripen. Foto: Heidi Levine / AP / NTB

Vanlige folk rammes

Hamas har tatt til orde for en fullskala intifada, og hevder de forsvarer Jerusalem ved å sende raketter mot Israel. På ett tidspunkt onsdag ble det avfyrt mer enn 100 raketter mot den israelske byen Beersheba, i det Hamas omtaler som et hevn for luftangrepene mot Gaza.

På begge sider av grensen lever vanlige folk i frykt. Firebarnsmoren Shamah Haboub i Gaza by forteller at hun ble kastet ut av sengen da et luftangrep rammet. Sammen med barna flyktet hun ut av bygget sammen med paniske og gråtende naboer.

– Det er nesten ingen trygge steder i Gaza, sier hun til AP.

I den israelske byen Lod mistet en 52 år gammel mann og hans 16 år gamle datter livet da en rakett fra Gaza landet i hagen deres. I Lod har den arabiske befolkningens demonstrasjoner blitt møtt med unntakstilstand, og et nattlig portforbud som er gjeldende fra klokken 20.

Svart røyk stiger opp fra Gaza by etter luftangrepene onsdag morgen. Foto: Khalil Hamra / AP / NTB

Nytt krisemøte i FN

Verdens ledere har manet partene til å besinne seg, men møtes så langt med uforsonlige svar fra Israel og Hamas. Onsdag holdt FNs sikkerhetsråd sitt andre krisemøte på tre dager bak lukkede dører om konflikten.

Norge Tunisia og Kina tok til orde for møtet.

– Norge er ekstremt bekymret for den eskalerende volden i Palestina og Israel. Vi fordømmer alle angrep på sivile, skriver den norske FN-delegasjonen på Twitte r, ledsaget av et bilde som ifølge Le Monde viser ødeleggelsene utenfor kontoret til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) i Gaza.

Også mandag ble det holdt et hastig sammenkalt møte om situasjonen i Sikkerhetsrådet. Da satte USA foten ned for et utkast til felles uttalelse, utarbeidet av Kina, Tunisia og Norge.