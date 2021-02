Anklagerne ber innstendig om at Trump må dømmes

– Vi ber dere ydmykt, ydmykt om å dømme Donald Trump, sa demokraten Joe Neguse da aktoratet avsluttet sin prosedyre i riksrettssaken i USA.

– Vi ber dere ydmykt om å dømme Donald Trump, sa kongressrepresentant Joe Neguse da anklagerne avsluttet sin prosedyre i riksrettssaken. Foto: SENATET/NTB

NTB-AP-AFP

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– For hvis dere ikke gjør det, hvis vi later som at dette ikke har skjedd, eller verre, hvis vi lar det gå ubesvart – hvem kan da si at det ikke vil skje igjen, sa Neguse i Senatet torsdag.

Han mener det åpenbart er klart at Trump er skyldig i å ha oppildnet sine tilhengere til å storme Kongressen.

– Bruk deres sunne fornuft, oppfordret han senatorene, før han minnet dem på at de har avlagt en ed om å vurdere saken på upartisk vis.

Trumps advokater har kalt saken et politisk teater.

Kongressrepresentant Diana DeGette var en av dem som presenterte anklagene mot Donald Trump. Foto: SENATET/NTB

– Har støttet vold

Før anklagerne rundet av, forsøkte de å overbevise Senatet om at Trumps rolle under stormingen av Kongressen inngikk i et mønster.

Også flere ganger tidligere har han gitt uttrykk for støtte til voldsbruk, påpekte de.

Flere videoer og Twitter-meldinger helt tilbake til 2015 ble vist frem. De viste hvordan Trump uttrykte støtte til tilhengere som sparket en svart demonstrant, og til en republikaner som utøvde vold mot en journalist.

En protest inne i bygningen til delstatskongressen i Michigan i april i fjor ble beskrevet som en generalprøve til Kongress-stormingen.

– Denne Trump-inspirerte mobben ser kjent ut for dere: Kampflagg, MAGA-hatter, våpen, kamuflasjeutstyr, akkurat som opprørsdeltakerne som invaderte dette romme», sa sjefanklager Jamie Raskin.

– Trump sendte oss

I tillegg påpekte anklagerne at flere av deltakerne i Kongress-stormingen hevdet de handlet på ordre fra Trump.

– Trump sendte oss, sa en av dem i et videoopptak.

En annen sa i et videoklipp at Trump ville bli glad fordi de kjempet for ham.

– De trodde virkelig at hele inntrengingen skjedde på ordre fra presidenten, sa den demokratiske kongressrepresentanten Diana DeGette.

Én politimann og én Trump-tilhenger ble drept i opptøyene og sammenstøtene 6. januar. Tre andre mistet livet, og mange andre ble skadd.

Nye opptak

Onsdag la anklagerne frem flere videoopptak av politikere som flyktet for livet da Trump-tilhengere stormet kongressbygningen. Flere av klippene var fra overvåkingskameraer og politikameraer og har tidligere ikke vært publisert.

Anklagerne sammenstilte dette med Twitter-meldinger sendt av Trump og argumenterte for at det var han som oppildnet folkemengden til å angripe Kongressen mens Senatet var i ferd med å godkjenne resultatet av det amerikanske presidentvalget.

Flere av senatorene ble tydelig rystet da de ble vist videoklipp og gjenopplevde de dramatiske timene. Det gjaldt også flere republikanere, men lite tyder på at mange nok vil la seg overbevise og stemme for at Trump er skyldig.

– Støtende

Trumps advokat David Schoen sier den tidligere presidenten er misfornøyd med aktoratets forsøk på å koble ham til det voldelige angrepet på Kongressen.

Mens det demokratiske aktoratet fortsatte sin prosedyre på dag tre i Senatet, lot Schoen seg intervjuet av Fox News, skriver CNN.

– Han er ganske støtt over forsøket på å bli knyttet til det, sier Schoen.

Senere sa advokaten til pressen på Capitol Hill at demokratene «lager en film» og at de ennå ikke har klart å koble Trump til kongressangrepet 6. januar.

Schoen sa videre at videoene fra opprøret som Demokratene gjentatte ganger har vist frem i riksrettssaken, skader innsatsen for å skape samhold i USA.

Kan bli kortvarig

Skal Trump dømmes, må 17 republikanere stemme for at han er skyldig, i tillegg til alle demokratene i Senatet.

Tidligere i uken stemte alle republikanerne med unntak av seks for at det er i strid med grunnloven å stille en tidligere president for riksrett.

Fredag er det Trumps forsvarsteam som skal presentere sine argumenter for hvorfor Trump må frikjennes. Både blant republikanerne og demokratene er det flere som tror at hele riksrettssaken kan avsluttes allerede dagen etter.

USAs president Joe Biden sa torsdag at han tror noen av republikanerne kan endre mening i løpet av riksrettssaken og stemme for domfellelse.

En talsperson for Biden sa imidlertid etterpå at dette ikke var ment som noen konkret spådom om utfallet av riksrettssaken.